BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  6 de febrero de 2026 - 07:46

Béisbol Juvenil 2026: Partido para hoy viernes 6 de febrero

Este es el partido de hoy 6 de febrero en el octavo día de la ronda de 8 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

FOTO / FEDEBEIS

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este viernes 6 de febrero con el octavo día de competencia en la ronda de 8.

Resultados del jueves 5 de febrero en el Béisbol Juvenil 2026

  • Panamá Oeste 8 - 2 Herrera
  • Panamá Metro 6 - 3 Panamá Este

Partidos para hoy viernes 6 de febrero en el Béisbol Juvenil 2026

  • Los Santos vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
