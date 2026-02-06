Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este viernes 6 de febrero con el octavo día de competencia en la ronda de 8.
BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá - 6 de febrero de 2026 - 07:46
Béisbol Juvenil 2026: Partido para hoy viernes 6 de febrero
Este es el partido de hoy 6 de febrero en el octavo día de la ronda de 8 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.
Resultados del jueves 5 de febrero en el Béisbol Juvenil 2026
- Panamá Oeste 8 - 2 Herrera
- Panamá Metro 6 - 3 Panamá Este
Partidos para hoy viernes 6 de febrero en el Béisbol Juvenil 2026
- Los Santos vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
