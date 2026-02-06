Serie de las Américas Béisbol -  6 de febrero de 2026 - 18:24

Serie de las Américas 2026: Águilas Metropolitanas superan a Curazao en la segunda fecha

Las Águilas Metropolitanas (Panamá) superaron a Curazao en la segunda fecha de la Serie de las Américas 2026.

FOTO: PROBEIS

Después de unos primeros episodios cerrados en el Estadio Fórum La Guaira, las Águilas Metropolitanas (Panamá) vencieron 7-1 a Curazao en la segunda jornada de la Serie de las Américas 2026.

Los dirigidos por el ex Grandes Ligas Rubén Rivera sumaron su segunda victoria del torneo, tras derrotar 8-7 a los Navegantes del Magallanes (Venezuela) en el primer encuentro del torneo.

El ex Grandes Ligas Darío Agrazal Jr y el brasileño Heitor Tokar se combinaron en el montículo para amarrar los bates curazoleños. Agrazal trabajó 6.0 episodios de 4 imparables y 6 ponches para acreditarse la victoria.

El primera base chiricano Carlos Xavier Quiroz sonó dos imparables en cuatro turnos y remolcó dos carreras para sobresalir con el madero.

¿Cuándo vuelve a jugar las Águilas Metropolitanas en la Serie de las Américas 2026?

La tropa canalera estará jugando nuevamente el domingo 8 de febrero ante Colombia, en el Estadio Monumental de Caracas (12:30 pm).

