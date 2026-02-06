Serie de las Américas 2026: Águilas Metropolitanas superan a Curazao en la segunda fecha

Después de unos primeros episodios cerrados en el Estadio Fórum La Guaira, las Águilas Metropolitanas (Panamá) vencieron 7-1 a Curazao en la segunda jornada de la Serie de las Américas 2026.
El ex Grandes Ligas Darío Agrazal Jr y el brasileño Heitor Tokar se combinaron en el montículo para amarrar los bates curazoleños. Agrazal trabajó 6.0 episodios de 4 imparables y 6 ponches para acreditarse la victoria.
El primera base chiricano Carlos Xavier Quiroz sonó dos imparables en cuatro turnos y remolcó dos carreras para sobresalir con el madero.
¿Cuándo vuelve a jugar las Águilas Metropolitanas en la Serie de las Américas 2026?
La tropa canalera estará jugando nuevamente el domingo 8 de febrero ante Colombia, en el Estadio Monumental de Caracas (12:30 pm).