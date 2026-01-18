Béisbol Juvenil 2026: Panamá Metro ganó en territorio chiricano

La novena de Panamá Metro logró su séptima victoria del torneo luego de superar 4-2 a Chiriquí en la jornada 13 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 .

Abdiel Hernández remolcó la primera carrera del partido con un imparable al jardín derecho en la tercera entrada. En la quinta entrada se igualaron las acciones cuando Carlos Sánchez bateó un doble y desde segunda anotó Christian Andrión luego que el árbitro de home cantara obstrucción del receptor Avendaño. Luego de la jugada, el tercera base tuvo que ser retirado por lesión.

Panamá Metro le dio vuelta

Metro tomó el comando en la sexta luego que un imparable de Anderson Cousins más un parpadeo del jardinero izquierdo permitió que desde segunda anotara Luis Rivera.

En la octava Metro sumó par de carreras con hit de Pablo Arosemena y luego otra con error de Jayko Medina. Descontó Chiriquí en la parte baja con doblete de Henry Pinzón.

La "Leña Roja" sigue ardiendo

Coclé superó por abultamiento de carreras a Herrera 12-2 en siete entradas para sumar su quinta victoria consecutiva en un triunfo que se acreditó Dereck Gómez. A la ofensiva por los ganadores destacaron Aníbal Sánchez de 2-2 con tres remolcadas y dos anotadas y Lucas López de 3-2 con dos impulsadas y una anotada.

"Tortugueros" pegan a Potros

Bocas del Toro derrotó 4-1 a Panamá Este para sumar su segunda victoria en fila. Eddie Miller se llevó el triunfo, mientras que a la ofensiva Adrián Fuentes se fue de 3-2 con 3 producidas.

Darién gana de visita

Darién superó 4-1 Veraguas con el triunfo acreditado para Aaron Otero. A la ofensiva visitante destacó Erick Arroyo que se fue de 4-1 con 2 remolcadas y 1 anotada.

Santeños ganan en episodios extras

Con un ataque de seis carreras en la décima entrada, Los Santos lograron su cuarta victoria en fila al superar 8-5 a Colón. A la ofensiva santeña Justin Gill remolcó dos carreras.

Vaqueros "fulminan" a Occidente

En siete entradas Panamá Oeste superó por abultamiento 10-0 a Chiriquí Occidente. Alexis Govea y Johamir Cortes limitaron a los occidentales a un imparable. A la ofensiva Xavier Waldron se fue de 3-1 con un HR, dos empujadas. Luis Aranda remolcó 2 carreras, al igual que Jean Rodríguez. Mientras que Osvaldo Cuevas impulsó 3 carreras.