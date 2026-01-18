Béisbol Juvenil 2026: Panamá Metro ganó en territorio chiricano

La novena de Panamá Metro logró su séptima victoria del torneo luego de superar 4-2 a Chiriquí en la jornada 13 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.
Panamá Metro le dio vuelta
Metro tomó el comando en la sexta luego que un imparable de Anderson Cousins más un parpadeo del jardinero izquierdo permitió que desde segunda anotara Luis Rivera.
En la octava Metro sumó par de carreras con hit de Pablo Arosemena y luego otra con error de Jayko Medina. Descontó Chiriquí en la parte baja con doblete de Henry Pinzón.
La "Leña Roja" sigue ardiendo
Coclé superó por abultamiento de carreras a Herrera 12-2 en siete entradas para sumar su quinta victoria consecutiva en un triunfo que se acreditó Dereck Gómez. A la ofensiva por los ganadores destacaron Aníbal Sánchez de 2-2 con tres remolcadas y dos anotadas y Lucas López de 3-2 con dos impulsadas y una anotada.
"Tortugueros" pegan a Potros
Bocas del Toro derrotó 4-1 a Panamá Este para sumar su segunda victoria en fila. Eddie Miller se llevó el triunfo, mientras que a la ofensiva Adrián Fuentes se fue de 3-2 con 3 producidas.
Darién gana de visita
Darién superó 4-1 Veraguas con el triunfo acreditado para Aaron Otero. A la ofensiva visitante destacó Erick Arroyo que se fue de 4-1 con 2 remolcadas y 1 anotada.
Santeños ganan en episodios extras
Con un ataque de seis carreras en la décima entrada, Los Santos lograron su cuarta victoria en fila al superar 8-5 a Colón. A la ofensiva santeña Justin Gill remolcó dos carreras.
Vaqueros "fulminan" a Occidente
En siete entradas Panamá Oeste superó por abultamiento 10-0 a Chiriquí Occidente. Alexis Govea y Johamir Cortes limitaron a los occidentales a un imparable. A la ofensiva Xavier Waldron se fue de 3-1 con un HR, dos empujadas. Luis Aranda remolcó 2 carreras, al igual que Jean Rodríguez. Mientras que Osvaldo Cuevas impulsó 3 carreras.