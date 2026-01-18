NBA: Franz Wagner y una victoria en su ciudad natal, Berlín

Jugar un partido de la NBA en su ciudad natal, Berlín, fue una maravilla, aunque la estrella del Orlando Magic, Franz Wagner, reconoció que está bastante feliz de estar en Londres.

Wagner se había perdido cinco semanas por un esguince de tobillo antes de regresar para ayudar a Orlando a vencer a los Memphis Grizzlies 118-111 el jueves en el primer juego de la temporada regular de la NBA en Alemania.

"Definitivamente me siento un poco aliviado, aunque fue muy divertido", dijo Wagner el sábado antes de otro enfrentamiento con los Grizzlies el domingo.

Wagner, quien promedia 22,5 puntos y 6,2 rebotes por partido, dijo que se presionó mucho para volver a estar en la alineación para el partido contra Berlín.

Durante toda mi rehabilitación, solo pensaba en ese partido y en poder jugarlo. Estaba feliz de estar ahí, sinceramente, y poder disfrutar ese momento con mis compañeros de equipo”, dijo.

Uno de esos compañeros de equipo es su hermano mayor, Moritz Wagner , quien recientemente regresó de una grave lesión de rodilla.

Wagner tuvo 18 puntos y nueve rebotes (y cuatro pérdidas de balón) en la victoria del jueves.

“Cada vez que te recuperas de una lesión, es normal estar un poco oxidado físicamente y acostumbrarse a la velocidad del juego”, dijo. “Puedes rehabilitarte todo lo que quieras, pero no puedes imitar la velocidad de los atletas de la NBA durante tanto tiempo”.

En resumen, concluyó: “Me siento bien”.

FUENTE: NBA