Béisbol Mayor 2022: Panamá Metro quiere estar entre los cuatro mejores

“Si vemos lo que está haciendo las categorías inferiores, la juvenil sub campeón, la sub 15 campeón, la sub 12 campeón, es una gran responsabilidad que tengo, estar fuera de los cuatro sería un fracaso para mí, creo que a título personal y colectivo no estar entre los cuatro sería un fracaso” , aseguró el manager Carlos Lee .

Panamá Metro se ha entrenado en el complejo deportivo Sport City, donde hace la parte física, donde entrena bateo, defensa y los lanzadores trabajan sus brazos de cara al Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2022.

“Es un nuevo reto, es una oportunidad que se me da, y no pienso desaprovechar, primera vez que voy a dirigir en la categoría mayor, ya lo he hecho cuatro veces en la juvenil, así que espero Dios primero todo me salga bien y aprovechar la oportunidad que me están dando”, dijo Carlos Lee.

Para el 2022 Metro no tendrá a José Murillo como manager, un estratega de alto relieve y ganador por excelencia en la pelota panameña. “Creo que no es una camisa grande”, dijo Lee al referirse a la ausencia de Murillo para el Campeonato.

“Creo que gane mucha experiencia al lado de él (Murillo) en la categoría juvenil, siempre ha estado conmigo, siempre hablamos después de todas las prácticas, siempre está aconsejándome, creo que voy a usar su librito, eso es lo importante y se que voy a tener el apoyo de él y de su papá”, explicó Carlos Lee.

Para el Béisbol Mayor 2022, Panamá Metro trae un equipo bastante joven, ” más que todo en la parte de los lanzadores, pero creo que la preparación ha sido buena, están trabajando a conciencia, se están divirtiendo mientras lo hacen y es importante que gocen lo que hacen, la fanaticada debe estar tranquila y segura de que Panamá Metro debe estar en la semifinal”, concluyó el piloto.

Este año uno de sus peloteros más emblemáticos será el receptor Pedro Aguilar, “contento con otra temporada más con Panamá Metro, el equipo de mis amores", dijo.