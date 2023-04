Béisbol Mayor 2023: Jhadiel Santamaría habla del incidente con Rance Pinilla

El primera base de los C3 señaló que recibió un pelotazo en el Juego 2 de la serie, después de haber conectado un cuadrangular y celebrarlo de manera peculiar para Crispín Poveda.

"Yo se que podía volver a golpearme y de repente no me controlaba. Pasó lo que pasó en el vídeo, pero yo vuelvo y habló con él, le digo eso del pelotazo ya pasó, mira que yo hablé con el señor Crispín y eso no fue como tu pensaste y hablamos bien, en buenos términos. En el mismo vídeo del hotel, en la otra parte se ve que terminamos en buenos término, nos dimos la mano y terminamos bien", comentó Santamaría luego del Juego 5 de la serie semifinal del Béisbol Mayor 2023.

"Sí, en parte hice mal porque no es fácil con un pelotazo seguir jugando y volver a coger otro pelotazo, pero yo lo vi de otra forma, porque los de acá tienen reacción y nosotros estábamos ganando la serie, yo dije quédense quitos que yo voy hablar con él", mencionó.

"Cuando yo hablo con él no me responde de buena manera, no voy a decir las palabras exactamente porque yo hablé con él y eso queda entre nosotros, así que cuando lo vi en persona pasa lo del vídeo, pero después me retracto y habló con el y terminamos de buena manera."

"Tienen que ver ambas parte"

"Tienen que ver ambas partes, lo que pasó realmente, se ve como yo el agresivo, pero yo estaba avisando, porque si nosotros nos poníamos con ellos a dar pelotazos a ellos tambien, nosotros somos más grandes, el es un niño no. Yo lo vi de otra forma de llamarle la atención, porque yo les comuniqué a los técnicos de lo que había pasado, que me había dado un pelotazo de maldad, ellos dijeron que no es de maldad, pero los compañeros si me estaban diciendo que había sido de maldad", finalizó.

Sanción

La FEDEBEIS informó que el 24 de abril de 2023 el jugador Jhadiel Santamaría agredió físicamente al pelotero Rance Pinilla en el Hotel Benidorm en la ciudad de Panamá.

La Junta Directiva de la FEDEBEIS anunció la noche de ayer que el jugador Jhadiel Santamaría será suspendido por dos juegos, estuvo ausente en el juego 5 ante Herrera.