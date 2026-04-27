Mundial 2026: ¿Cuáles son los jugadores destacados de Argelia?

La Selección de Argelia bajo el mando del entrenador Vladimir Petkovic, quien nació en la antigua Yugoslavia, buscará ser protagonista en la Copa Mundial 2026 en el grupo J junto a Jordania, Austria y Argentina.

"Los Zorros del Desierto" fueron campeones de la Copa Africana de Naciones en 1990 y 2019.

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Jugadores destacados de Argelia - Mundial 2026

Riyad Mahrez: El extremo del Al-Ahli SFC de la Liga Profesional Saudí y capitán de Argelia, tiene 35 años y es el segundo jugador que más partidos ha disputado con la selección (112). Durante el Mundial de 2026, podría superar a Aïssa Mandi, que acumula 116.

El futbolista ha marcado 38 goles con la camiseta de Argelia y está a ocho tantos del único compatriota que lo supera, Islam Slimani.

Rayan Aït-Nouri: El lateral izquierdo de 24 años que pertenece al Manchester City, debutó en el onceno nacional el 23 de marzo de 2023, desde entonces ha disputado 26 partidos.

Llegó procedente del Wolverhampton Wanderers, donde jugó 157 partidos y marcó 12 goles en cinco temporadas.

Ramy Bensebaini: El defensor central de 31 años milita actualmente en el Borussia Dortmund de la Bundesliga de Alemania y en su palmarés ya tiene un título de la Copa de Francia con el Stade Rennes (2019).