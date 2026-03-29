Béisbol Mayor 2026: Fedebeis reveló suspensiones temporales por altercado en Los Santos

Debido a la gravedad de los sucesos acaecidos durante la celebración del partido No. 78 del Béisbol Mayor 2026 , entre las novenas de Veraguas y Los Santos , con sede en el estadio Roberto Hernández, la Comisión Técnica, procede inicialmente a aplicar lo señalado en el artículo 84 , el cual en el acápite a), del Anexo de Sanciones, indica que, los jugadores y técnicos incluidos en los informes de los Árbitros y Comisionado de Estadio, deberán cumplir con la sanción allí indicada.

Expulsados por Veraguas - Béisbol Mayor 2026

Abdiel Ramos director

Erick Murdok #15

Ricardo Corcho #22

Alfredo Aldarete#41

Jesús Aizprua#1

Por Los Santos

Ismael Velasco #96

José Gómez #23

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Independiente de estas sanciones, la Comisión Técnica, tomando en consideración los señalamientos indicados en los artículos 89, 90 y 91, del Reglamento Oficial del 83 Campeonato de Beisbol Mayor, se acoge al plazo de 48 horas, para dictaminar un fallo final, en relación a estos sucesos.

En conjunto con la Junta Directiva, la Comisión Técnica, hace un llamado a todas las partes participantes en el torneo y reitera el compromiso con el desarrollo de un béisbol seguro, ordenado y respetuoso, e instamos a todos los actores involucrados a mantener la calma y el respeto que este deporte merece.

FUENTE: FEDEBEIS