Béisbol Mayor 2026 Beisbol mayor Panamá -  29 de marzo de 2026 - 16:47

Béisbol Mayor 2026: Fedebeis reveló suspensiones temporales por altercado en Los Santos

Peloteros y técnicos involucrados en altercado entre Veraguas y Los Santos recibieron sanciones temporales en el Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Fedebeis reveló suspensiones temporales por altercado en Los Santos

Béisbol Mayor 2026: Fedebeis reveló suspensiones temporales por altercado en Los Santos

FOTO: INDIOS C9

A partir de la fecha deberán cumplir con dos (2) juegos de suspensión el siguiente personal:

Expulsados por Veraguas - Béisbol Mayor 2026

  • Abdiel Ramos director
  • Erick Murdok #15
  • Ricardo Corcho #22
  • Alfredo Aldarete#41
  • Jesús Aizprua#1

Por Los Santos

  • Ismael Velasco #96
  • José Gómez #23
image

Independiente de estas sanciones, la Comisión Técnica, tomando en consideración los señalamientos indicados en los artículos 89, 90 y 91, del Reglamento Oficial del 83 Campeonato de Beisbol Mayor, se acoge al plazo de 48 horas, para dictaminar un fallo final, en relación a estos sucesos.

En conjunto con la Junta Directiva, la Comisión Técnica, hace un llamado a todas las partes participantes en el torneo y reitera el compromiso con el desarrollo de un béisbol seguro, ordenado y respetuoso, e instamos a todos los actores involucrados a mantener la calma y el respeto que este deporte merece.

FUENTE: FEDEBEIS

En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras jornada del 28 de marzo

Béisbol Mayor 2026: Herrera le gana duelo al líder Chiriquí

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy sábado 28 de marzo

Recomendadas

Últimas noticias