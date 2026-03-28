Béisbol Mayor 2026: Herrera le gana duelo al líder Chiriquí

La novena de Herrera superó en un gran duelo a Chiriquí por pizarra de 3-1 en jornada del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 desde el Estadio Claudio Nieto.
"tortugueros" ganan cerrado duelo en jornada de Béisbol Mayor 2026
Bocas del Toro le ganó 3-2 a Chiriquí Occidente, con un gran Joshwan Wright a la ofensiva, sonando de 5-3 con 2 carreras remolcadas.
Por otro lado, Pedro Torre ganó el juego en la lomita, trabajando 6.0 episodios.
"Vaqueros" se apuntaron triunfo por la mínima
Panamá Oeste superó 1-0 a Colón en partido en el Estadio Mariano Bula, anotando la única carrera del partido en el octavo episodio, remolcada por Arod Mackenzie.
Coclé manó en casa
La Leña Roja se llevó la victoria por pizarra de 10-2 en el Estadio Remón Cantera de la ciudad de Aguadulce.
Victoria de Darién
La novena de Darién sumó otro triunfo en el Béisbol Mayor 2026, al ganarle duelo a Panamá Este en el Estadio Nacional Rod Carew.
Jereniel Herrera ganó el juego.
Juego suspendido por incidentes
El duelo entre Veraguas y Los Santos no se pudo continuar, debido a incidentes en el diamante, que se trasladaron a las gradas, en donde terminaron fanáticos y jugadores lesionados.