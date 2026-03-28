Béisbol Mayor 2026: Herrera le gana duelo al líder Chiriquí

La novena de Herrera superó en un gran duelo a Chiriquí por pizarra de 3-1 en jornada del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 desde el Estadio Claudio Nieto.

El abridor Alexander López se apuntó con el triunfo, lanzando la ruta completa, permitiendo tan solo 3 imparables, 1 carrera y 3 bases por bolas, mientras que con el madero se destacó Adilio Saavedra con 1 hit en 4 turnos, con 2 empujadas.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

"tortugueros" ganan cerrado duelo en jornada de Béisbol Mayor 2026

Bocas del Toro le ganó 3-2 a Chiriquí Occidente, con un gran Joshwan Wright a la ofensiva, sonando de 5-3 con 2 carreras remolcadas.

Por otro lado, Pedro Torre ganó el juego en la lomita, trabajando 6.0 episodios.

"Vaqueros" se apuntaron triunfo por la mínima

Panamá Oeste superó 1-0 a Colón en partido en el Estadio Mariano Bula, anotando la única carrera del partido en el octavo episodio, remolcada por Arod Mackenzie.

Coclé manó en casa

La Leña Roja se llevó la victoria por pizarra de 10-2 en el Estadio Remón Cantera de la ciudad de Aguadulce.

Victoria de Darién

La novena de Darién sumó otro triunfo en el Béisbol Mayor 2026, al ganarle duelo a Panamá Este en el Estadio Nacional Rod Carew.

Jereniel Herrera ganó el juego.

Juego suspendido por incidentes

El duelo entre Veraguas y Los Santos no se pudo continuar, debido a incidentes en el diamante, que se trasladaron a las gradas, en donde terminaron fanáticos y jugadores lesionados.