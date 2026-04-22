Béisbol Mayor 2026: Jesús López se llevó el "Extranjero del Año"

El jugador de cuadro interior nicaragüense Jesús López al servicio de los Correcaminos de Colón fue anunciado como el ganador al premio "Extranjero del Año", por su productividad ofensiva y defensiva en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 .

López recibió el 34.54 % del total de los votos asignados por los responsables de la elección, quedando segundo el lanzador derecho Jorge Bautista que jugó con Darién con un 27.38 % y tercero llegó Elian Miranda con 14.43 %.

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Números de Jesús López en el Béisbol Mayor 2026

Durante la Serie Regular del torneo, López conectó para .283 con 17 hits en 60 turnos, incluyendo 14 carreras remolcadas, encabezando este departamento con los "Beep Beep".

En la Serie de Oho tuvo promedio de .412, con 7 hits en 17 turnos, siendo el mejor bateador de la hueste colonense en esa ronda.

FUENTE: FEDEBEIS