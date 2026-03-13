Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy viernes 13 de marzo

El Campeonato de Béisbol Mayor 2026 arranca con todo este viernes 13 de marzo, con emocionantes duelos alrededor de distintos escenarios en el país.
Partidos para hoy viernes 13 de marzo en el Béisbol Mayor 2026
Veraguas vs Panamá Este a las 2:00 P.M. en el Estadio Nacional Rod Carew.
Bocas del Toro vs Panamá Metro a las 7:00 P.M. en el Rod Carew.
Chiriquí Occidente ante Darién en Metetí a las 7:00 P.M.
Los Santos vs Coclé en el Remón Cantera a las 7:00 P.M.
Herrera vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 7:00 P.M.
Chiriquí ante Colón en el Roberto Mariano Bula a las 8:00 P.M. (Partido inaugural en vivo por RPC).
FUENTE: EFE