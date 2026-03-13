Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy viernes 13 de marzo FOTO: FEDEBEIS

El Campeonato de Béisbol Mayor 2026 arranca con todo este viernes 13 de marzo, con emocionantes duelos alrededor de distintos escenarios en el país.

Las novenas de Chiriquí y Colón se verán frente a frente en el Partido Inaugural del torneo y como si fuera poco en el renovado Estadio Mariano Bula, que tendrá su reinauguración con un duelo de alto calibre.

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