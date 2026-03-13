BÉISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  13 de marzo de 2026 - 08:03

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy viernes 13 de marzo

Conoce los partidos que se llevarán a cabo este viernes en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy viernes 13 de marzo

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy viernes 13 de marzo

FOTO: FEDEBEIS

El Campeonato de Béisbol Mayor 2026 arranca con todo este viernes 13 de marzo, con emocionantes duelos alrededor de distintos escenarios en el país.

Las novenas de Chiriquí y Colón se verán frente a frente en el Partido Inaugural del torneo y como si fuera poco en el renovado Estadio Mariano Bula, que tendrá su reinauguración con un duelo de alto calibre.

Partidos para hoy viernes 13 de marzo en el Béisbol Mayor 2026

Veraguas vs Panamá Este a las 2:00 P.M. en el Estadio Nacional Rod Carew.

Bocas del Toro vs Panamá Metro a las 7:00 P.M. en el Rod Carew.

Chiriquí Occidente ante Darién en Metetí a las 7:00 P.M.

Los Santos vs Coclé en el Remón Cantera a las 7:00 P.M.

Herrera vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 7:00 P.M.

Chiriquí ante Colón en el Roberto Mariano Bula a las 8:00 P.M. (Partido inaugural en vivo por RPC).

FUENTE: EFE

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