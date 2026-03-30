Béisbol Mayor 2026: Resultados del domingo 29 de marzo

La emoción no se detiene en el 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 , que vivió este domingo 29 de marzo una jornada clave en la recta final de la ronda regular, con varios equipos peleando su clasificación a la Ronda de Ocho.

Entre los resultados más destacados, Herrera logró una sólida victoria como visitante al imponerse 5-1 sobre Chiriquí Occidente, con una gran labor monticular de Emmanuel Herrera.

Por su parte, Chiriquí protagonizó uno de los duelos más cerrados de la jornada al derrotar 1-0 a Los Santos, gracias a un elevado de sacrificio en el noveno episodio que marcó la diferencia.

En otros encuentros, Colón mostró su poder ofensivo al vencer 8-3 a Coclé, mientras que Bocas del Toro sacó un importante triunfo 4-2 ante Veraguas.

Resultados del Béisbol Mayor 2026 del domingo 30 de marzo