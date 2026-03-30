Béisbol Mayor 2026: Resultados del domingo 29 de marzo

La emoción no se detiene en el 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, que vivió este domingo 29 de marzo una jornada clave en la recta final de la ronda regular, con varios equipos peleando su clasificación a la Ronda de Ocho.
Por su parte, Chiriquí protagonizó uno de los duelos más cerrados de la jornada al derrotar 1-0 a Los Santos, gracias a un elevado de sacrificio en el noveno episodio que marcó la diferencia.
En otros encuentros, Colón mostró su poder ofensivo al vencer 8-3 a Coclé, mientras que Bocas del Toro sacó un importante triunfo 4-2 ante Veraguas.
Resultados del Béisbol Mayor 2026 del domingo 30 de marzo
- Herrera 5-1 Chiriquí Occidente
- Chiriquí 1-0 Los Santos
- Colón 8-3 Coclé
- Veraguas 2-4 Bocas del Toro
- Panamá Este 8-5 Panamá Metro
- Panamá Oeste 8-10 Darién