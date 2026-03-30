BÉISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  30 de marzo de 2026 - 06:42

Béisbol Mayor 2026: Resultados del domingo 29 de marzo

Repasa los resultados del domigno 29 de marzo del Béisbol Mayor 2026 en las últimas fechas de la ronda regular.

Béisbol Mayor 2026: Resultados del domingo 29 de marzo

Béisbol Mayor 2026: Resultados del domingo 29 de marzo

FOTO / FEDEBEIS

La emoción no se detiene en el 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, que vivió este domingo 29 de marzo una jornada clave en la recta final de la ronda regular, con varios equipos peleando su clasificación a la Ronda de Ocho.

Entre los resultados más destacados, Herrera logró una sólida victoria como visitante al imponerse 5-1 sobre Chiriquí Occidente, con una gran labor monticular de Emmanuel Herrera.

Por su parte, Chiriquí protagonizó uno de los duelos más cerrados de la jornada al derrotar 1-0 a Los Santos, gracias a un elevado de sacrificio en el noveno episodio que marcó la diferencia.

En otros encuentros, Colón mostró su poder ofensivo al vencer 8-3 a Coclé, mientras que Bocas del Toro sacó un importante triunfo 4-2 ante Veraguas.

Resultados del Béisbol Mayor 2026 del domingo 30 de marzo

  • Herrera 5-1 Chiriquí Occidente
  • Chiriquí 1-0 Los Santos
  • Colón 8-3 Coclé
  • Veraguas 2-4 Bocas del Toro
  • Panamá Este 8-5 Panamá Metro
  • Panamá Oeste 8-10 Darién
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