Béisbol Mayor 2026: Resultados del miércoles 18 de marzo Foto: Los Santis TV

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continuó el miércoles 18 de marzo con su quinta jornada, dejando partidos muy disputados y varios equipos en la pelea por los primeros puestos.

Los Santos consiguió su segunda victoria del torneo, tras imponerse sobre Panamá Metro en el "Flaco Bala" Hernández, con gran labor del zurdo Ismael Velasco.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse