Béisbol Mayor 2026: Resultados del miércoles 18  de marzo

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continuó el miércoles 18 de marzo con su quinta jornada, dejando partidos muy disputados y varios equipos en la pelea por los primeros puestos.
El duelo entre Darién y Veraguas no pudo realizarse por las fuertes lluvias que afectaron a Santiago.
Resultados del Béisbol Mayor 2026 (jornada 5)
- Panamá Este 0-3 Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron
- Panamá Oeste 7-8 Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín
- Coclé 3-1 Chiriquí Occidente en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses
- Panamá Metro 2-3 Los Santos en el Estadio Roberto Hernández
- Darién vs Veraguas en el Estadio Omar Torrijos (suspendido por lluvia).
- Colón 4-3 Herrera en el Estadio Claudio Nieto