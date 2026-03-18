Béisbol Mayor 2026 Beisbol mayor Panamá -  18 de marzo de 2026 - 23:27

Béisbol Mayor 2026: Resultados del miércoles 18 de marzo

Repasa los resultados del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 Copa Cerveza Atlas del miércoles 18 de marzo.

Béisbol Mayor 2026: Resultados del miércoles 18  de marzo

Béisbol Mayor 2026: Resultados del miércoles 18  de marzo

Foto: Los Santis TV

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continuó el miércoles 18 de marzo con su quinta jornada, dejando partidos muy disputados y varios equipos en la pelea por los primeros puestos.

Los Santos consiguió su segunda victoria del torneo, tras imponerse sobre Panamá Metro en el "Flaco Bala" Hernández, con gran labor del zurdo Ismael Velasco.

El duelo entre Darién y Veraguas no pudo realizarse por las fuertes lluvias que afectaron a Santiago.

Resultados del Béisbol Mayor 2026 (jornada 5)

  • Panamá Este 0-3 Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron
  • Panamá Oeste 7-8 Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín
  • Coclé 3-1 Chiriquí Occidente en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses
  • Panamá Metro 2-3 Los Santos en el Estadio Roberto Hernández
  • Darién vs Veraguas en el Estadio Omar Torrijos (suspendido por lluvia).
  • Colón 4-3 Herrera en el Estadio Claudio Nieto
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