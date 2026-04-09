Béisbol Mayor Beisbol mayor Panamá -  9 de abril de 2026 - 07:32

Béisbol Mayor 2026: Resultados del miércoles 8 de abril en ronda de 8

Repasa los resultados del miércoles 8 de abril en la ronda de ocho del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Resultados del miércoles 8 de abril en ronda de 8

Béisbol Mayor 2026: Resultados del miércoles 8 de abril en ronda de 8

FOTO: FEDEBEIS

Repasa a continuación los resultados del miércoles 8 de abril en la ronda de ocho del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

La novena de Bocas del Toro (3-0) avanzó a semifinales luego de vencer 10-0 Coclé en el tercer partido de la serie disputado en el Remón Cantera.

En el Estadio Omar Torrijos, Chiriquí superó 10-0 Veraguas para igualar su llave 2-2 de la mano del lanzador abridor Brayan Cáceres, quien tiró 6.0 episodios de 3 hits, 4 bases por bolas y 6 ponches.

Colón tomó ventaja en su serie 2-1 ante Herrera, tras ganar 7-2 de visita en Monagrillo con buena ofensiva de Jesús López y una sólida salida de Harold Araúz, lanzando los nuevo capítulos.

En Metetí, Darién hizo respetar su casa y empató la llave 2-2, después de derrotar 4-2 a los Vaqueros de Panamá Oeste.

Resultados del Béisbol Mayor 2026 - miércoles, 8 de abril

  • Chiriquí 10-0 Veraguas - Estadio Omar Torrijos Herrera
  • Panamá Oeste 2-4 Darién - Estadio de Metetí
  • Colón 7-2 Herrera - Estadio Claudio Nieto
  • Bocas del Toro 10-0 Coclé - Estadio Remón Cantera
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