Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras jornada del 28 de marzo FOTO: VAQUEROS

La tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 co continua moviéndose y ahora Panamá Oeste se coloca en la cima, mientras Veraguas continúa firme en la pelea por los primeros puestos.

Con 13 partidos disputados, Panamá Oeste domina momentáneamente el torneo con 9 victorias y 4 derrotas, consolidándose como el equipo con mejor rendimiento hasta la fecha.

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