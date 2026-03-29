BÉISBOL Beisbol mayor Panamá -  29 de marzo de 2026 - 07:50

Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras jornada del 28 de marzo

Conoce a continuación la tabla de posiciones luego de disputarse la jornada del sábado en el Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras jornada del 28 de marzo

Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras jornada del 28 de marzo

FOTO: VAQUEROS

La tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 co continua moviéndose y ahora Panamá Oeste se coloca en la cima, mientras Veraguas continúa firme en la pelea por los primeros puestos.

Con 13 partidos disputados, Panamá Oeste domina momentáneamente el torneo con 9 victorias y 4 derrotas, consolidándose como el equipo con mejor rendimiento hasta la fecha.

Muy cerca aparece Veraguas, que ha tenido un sólido arranque de campaña al registrar 7 triunfos y 4 derrotas en 11 encuentros, manteniéndose como uno de los conjuntos más consistentes del campeonato.

Tabla de Posiciones del Béisbol Mayor 2026

  • Panamá Oeste (9-4)
  • Veraguas* (7-4)
  • Bocas del Toro (8-5)
  • Chiriquí (8-5)
  • Herrera (7-5)
  • Panamá Metro* (7-5)
  • Colón (7-6)
  • Coclé (7-6)
  • Los Santos (6-6)
  • Darién * (6-6)
  • Chiriquí Occidente (2-11)
  • Panamá Este (1-12)
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