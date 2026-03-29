Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras jornada del 28 de marzo

La tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 co continua moviéndose y ahora Panamá Oeste se coloca en la cima, mientras Veraguas continúa firme en la pelea por los primeros puestos.
Muy cerca aparece Veraguas, que ha tenido un sólido arranque de campaña al registrar 7 triunfos y 4 derrotas en 11 encuentros, manteniéndose como uno de los conjuntos más consistentes del campeonato.
Tabla de Posiciones del Béisbol Mayor 2026
- Panamá Oeste (9-4)
- Veraguas* (7-4)
- Bocas del Toro (8-5)
- Chiriquí (8-5)
- Herrera (7-5)
- Panamá Metro* (7-5)
- Colón (7-6)
- Coclé (7-6)
- Los Santos (6-6)
- Darién * (6-6)
- Chiriquí Occidente (2-11)
- Panamá Este (1-12)