Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras jornada del 29 de marzo

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continúa su curso y existe un triple empate en el liderato luego de la derrota de Panamá Oeste el domingo 29 de marzo y con los triunfos de Bocas del Toro y Chiriquí.
Darién y Panamá Metro empatados ocupan los últimos puestos de clasificación.
Tabla de posiciones del Béisbol Mayor 2026
- Bocas del Toro (9-5)
- Chiriquí (9-5)
- Panamá Oeste (9-5)
- Herrera (8-5)
- Veraguas* (7-5)
- Colón (8-6)
- Darién * (7-6)
- Panamá Metro* (7-6)
- Coclé (7-7)
- Los Santos (6-7)
- Chiriquí Occidente (2-12)
- Panamá Este (2-12)