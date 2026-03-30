BÉISBOL Beisbol mayor Panamá -  30 de marzo de 2026 - 06:52

Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras jornada del 29 de marzo

Conoce a continuación la tabla de posiciones luego de disputarse la jornada del domingo 29 de marzo en el Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras jornada del 29 de marzo
Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras jornada del 29 de marzoFOTO / FEDEBEIS

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continúa su curso y existe un triple empate en el liderato luego de la derrota de Panamá Oeste el domingo 29 de marzo y con los triunfos de Bocas del Toro y Chiriquí.

Herrera continúa recuperándose y subió en la tabla, mientras que Veraguas sigue cayendo posiciones.

Darién y Panamá Metro empatados ocupan los últimos puestos de clasificación.

Tabla de posiciones del Béisbol Mayor 2026

  1. Bocas del Toro (9-5)
  2. Chiriquí (9-5)
  3. Panamá Oeste (9-5)
  4. Herrera (8-5)
  5. Veraguas* (7-5)
  6. Colón (8-6)
  7. Darién * (7-6)
  8. Panamá Metro* (7-6)
  9. Coclé (7-7)
  10. Los Santos (6-7)
  11. Chiriquí Occidente (2-12)
  12. Panamá Este (2-12)
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