BÉISBOL Beisbol mayor Panamá -  14 de marzo de 2026 - 07:28

Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones de la jornada 1

Repasa la tabla de posiciones en la jornada inaugural del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, jornada 1 Copa Cerveza Atlas.

Béisbol Mayor 2026

Béisbol Mayor 2026

Tras disputarse la jornada inaugural del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 Copa Cerveza Atlas, seis equipos arrancaron con victoria y comparten el liderato del torneo.

Panamá Oeste, Darién, Veraguas, Panamá Metro, Coclé y Chiriquí iniciaron con marca de 1-0, luego de imponerse en sus respectivos compromisos del viernes 13 de marzo.

Mientras tanto, Herrera, Chiriquí Occidente, Panamá Este, Bocas del Toro, Coclé y Colón comenzaron el campeonato con récord de 0-1, tras caer en la primera fecha del certamen.

Tabla de posiciones del Béisbol Mayor 2026

  1. Panamá Oeste (1-0)

  2. Darién (1-0)

  3. Veraguas (1-0)

  4. Panamá Metro (1-0)

  5. Coclé (1-0)

  6. Chiriquí (1-0)

  7. Colón (0-1)

  8. Los Santos (0-1)

  9. Bocas del Toro (0-1)

  10. Panamá Este (0-1)

  11. Chiriquí Occidente (0-1)

  12. Herrera (0-1)

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