Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones de la jornada 1

Tras disputarse la jornada inaugural del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 Copa Cerveza Atlas, seis equipos arrancaron con victoria y comparten el liderato del torneo.
Mientras tanto, Herrera, Chiriquí Occidente, Panamá Este, Bocas del Toro, Coclé y Colón comenzaron el campeonato con récord de 0-1, tras caer en la primera fecha del certamen.
Tabla de posiciones del Béisbol Mayor 2026
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Panamá Oeste (1-0)
Darién (1-0)
Veraguas (1-0)
Panamá Metro (1-0)
Coclé (1-0)
Chiriquí (1-0)
Colón (0-1)
Los Santos (0-1)
Bocas del Toro (0-1)
Panamá Este (0-1)
Chiriquí Occidente (0-1)
Herrera (0-1)