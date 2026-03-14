Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones de la jornada 1

Béisbol Mayor 2026

Tras disputarse la jornada inaugural del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 Copa Cerveza Atlas, seis equipos arrancaron con victoria y comparten el liderato del torneo.

Panamá Oeste, Darién, Veraguas, Panamá Metro, Coclé y Chiriquí iniciaron con marca de 1-0, luego de imponerse en sus respectivos compromisos del viernes 13 de marzo.

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