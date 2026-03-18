Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras la jornada 5

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continuó su actividad el miércoles 18 de marzo con la cuarta jornada del torneo, dejando movimientos en la tabla de posiciones y un equipo manteniendo su invicto.
El duelo entre Darién y Veraguas no pudo realizarse por las fuertes lluvias que afectaron a Santiago.
Tabla de Posiciones del Béisbol Mayor 2026 | Jornada 5
- Veraguas (4-0)*
- Chiriquí 4-1
- Panamá Oeste (3-2)
- Darién (2-1)**
- Panamá Metro (3-2)
- Coclé (3-2)
- Herrera (2-2)*
- Colón (2-3)
- Bocas del Toro (2-3)
- Los Santos (2-3)
- Panamá Este (1-4)
- Chiriquí Occidente (0-5)