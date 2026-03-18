Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras la jornada 5

Repasa la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, luego de cumplirse la jornada 5 de la Copa Cerveza Atlas.

Foto: INDIOS C9

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continuó su actividad el miércoles 18 de marzo con la cuarta jornada del torneo, dejando movimientos en la tabla de posiciones y un equipo manteniendo su invicto.

Los Santos consiguió su segunda victoria del torneo, tras imponerse sobre Panamá Metro en el "Flaco Bala" con gran labor del zurdo Ismael Velasco.

El duelo entre Darién y Veraguas no pudo realizarse por las fuertes lluvias que afectaron a Santiago.

Tabla de Posiciones del Béisbol Mayor 2026 | Jornada 5

  1. Veraguas (4-0)*
  2. Chiriquí 4-1
  3. Panamá Oeste (3-2)
  4. Darién (2-1)**
  5. Panamá Metro (3-2)
  6. Coclé (3-2)
  7. Herrera (2-2)*
  8. Colón (2-3)
  9. Bocas del Toro (2-3)
  10. Los Santos (2-3)
  11. Panamá Este (1-4)
  12. Chiriquí Occidente (0-5)
