Béisbol Mayor 2026: Veraguas le ganó el duelo de invictos a Panamá Metro

La novena de Veraguas se mantiene como único equipo invicto en cuatro fechas del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 , luego de vencer 7-4 a Panamá Metro en el Estadio Omar Torrijos

Miguel Atencio fue clave a la ofensiva, sonando de 2–1 con 3 producidas, 1 anotada y 1 base por bolas.

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Severino González fue el lanzador ganador, ponchando a 6 bateadores en 3.1 episodios.

Los Vaqueros de Panamá Oeste superaron por abultamiento de carreras 15-2 a Chiriquí Occidente en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses, dejando su récord en 3-1.

Johan Camargo conectó de 1-1 con un doblete, 3 empujadas, 2 anotadas y 4 bases por bolas para sobresalir con el madero.

Randy Cuesta se acreditó la victoria, tirando 5.0 episodios de 6 hits, 2 carreras y 6 ponches.

El partido programado para jugarse en el Estadio Claudio Nieto entre Herrera y Darién, fue suspendido debido a las fuertes lluvias y la falta del fluido eléctrico.

La "Leña Roja" le pegó a Bocas del Toro - Béisbol Mayor 2026

Los coclesanos se impusieron por pizarra de 7-3 ante los bocatoreños en el Estadio Calvin Byron, en un duelo donde Darío Agrazal Jr trabajó 6.0 capítulos de 6 imparables, 3 carreras y 5 ponches.

José Bernal pegó de 2-2 con 1 doble, 2 remolcadas y 2 pasaportes, para ser la figura con el madero.

El "Ganao Bravo" hizo respetar la casa

Chiriquí sufrió para vencer 5-4 a Panamá Este en el Estadio Kenny Serracín, teniendo como figuras a Carlos Xavier Quiroz con cuadrangular e Iraj Serrano con 2 hits en cuatro turnos, además de remolcar 2 carreras.

El izquierdo Gilberto Chu se apuntó la victoria en labor de relevo, con 1.0 episodio lanzado de un ponche.

En el cierre de la fecha, Los Santos sumó su primer triunfo del torneo, con una victoria 3-1 ante Colón en el Roberto "Flaco Bala" Hernández.