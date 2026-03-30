Béisbol Mayor 2026 Beisbol mayor Panamá -  30 de marzo de 2026 - 16:59

Béisbol Mayor 2026: Veraguas se niega a jugar vs Chiriquí en protesta por sanciones

El equipo de Veraguas publicó un comunicado, señalando que no jugarán vs Chiriquí como medida de protesta por sanciones en el Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Veraguas se niega a jugar vs Chiriquí en protesta por sanciones

Béisbol Mayor 2026: Veraguas se niega a jugar vs Chiriquí en protesta por sanciones

FOTO: INDIOS C9

Ante la última audiencia, donde injustamente tienen detenido solo a un pelotero de Veraguas, "la fiscalía no ha actuado en igualdad de condiciones con los dos peloteros que provocaron la suspensión del juego entre Veraguas y Los Santos en el Béisbol Mayor 2026 con la trifulca en las gradas, pelotero identificado como "ISMAEL VELAZCO con #96 y que *YEISON AUSTIN con el #25 no tenga una suspensión por parte de la Federación donde claramente golpea al señor Reina de la tercera edad", publicó la cuenta Indios C9.

Comunicado por parte del equipo mayor de Veraguas - Béisbol Mayor 2026

Exigimos una sanción para estos peloteros, y que la policía nacional detenga a Ismael Velazco por la golpiza que le dio al señor Reina de 62 años, Papa de Adolfo y Javier Reina, exigimos "PENA MÁXIMA como dice la ley por lesiones severa a una persona de la tercera edad, en este caso padre de nuestros peloteros.

Observamos que se está actuando con parcialidad y la federación no está interviniendo en esto, que son parte responsable por no tener la seguridad debida para este tipo de juegos.

En base a todos lo antes mencionado NO JUGAREMOS ESTA NOCHE CONTRA EL EQUIPO DE CHIRIQUI, COMO MEDIDA DE PROTESTA.

Sanciones por incidente en el Béisbol Mayor 2026

RESUELVE:

1- Sancionar con quince (15) juegos de suspensión al Director del equipo de la Provincia de Veraguas, señor Abdiel Ramos, conforme a lo establecido en el Artículo 84, acápite K del reglamento disciplinario vigente.

2- Sancionar con cuatro (4) años de suspensión al jugador Juan Aizprúa de la Provincia de Veraguas, conforme a lo establecido en el Artículo 84, acápite I.

3- Sancionar con cuatro (4) juegos de suspensión a los jugadores de la Provincia de Veraguas:

  • Erick Mordock
  • Jonathan Amaya
  • Dixon González
  • Javier Reyna

y de la Provincia de Los Santos:

  • Ismael Velasco
  • Yeison Austin

FUENTE: INDIOS C9

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