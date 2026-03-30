Béisbol Mayor 2026: Veraguas se niega a jugar vs Chiriquí en protesta por sanciones

Ante la última audiencia, donde injustamente tienen detenido solo a un pelotero de Veraguas, "la fiscalía no ha actuado en igualdad de condiciones con los dos peloteros que provocaron la suspensión del juego entre Veraguas y Los Santos en el Béisbol Mayor 2026 con la trifulca en las gradas, pelotero identificado como "ISMAEL VELAZCO con #96 y que *YEISON AUSTIN con el #25 no tenga una suspensión por parte de la Federación donde claramente golpea al señor Reina de la tercera edad", publicó la cuenta Indios C9.
Observamos que se está actuando con parcialidad y la federación no está interviniendo en esto, que son parte responsable por no tener la seguridad debida para este tipo de juegos.
En base a todos lo antes mencionado NO JUGAREMOS ESTA NOCHE CONTRA EL EQUIPO DE CHIRIQUI, COMO MEDIDA DE PROTESTA.
Sanciones por incidente en el Béisbol Mayor 2026
RESUELVE:
1- Sancionar con quince (15) juegos de suspensión al Director del equipo de la Provincia de Veraguas, señor Abdiel Ramos, conforme a lo establecido en el Artículo 84, acápite K del reglamento disciplinario vigente.
2- Sancionar con cuatro (4) años de suspensión al jugador Juan Aizprúa de la Provincia de Veraguas, conforme a lo establecido en el Artículo 84, acápite I.
3- Sancionar con cuatro (4) juegos de suspensión a los jugadores de la Provincia de Veraguas:
- Erick Mordock
- Jonathan Amaya
- Dixon González
- Javier Reyna
y de la Provincia de Los Santos:
- Ismael Velasco
- Yeison Austin
FUENTE: INDIOS C9