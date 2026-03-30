Béisbol Mayor 2026: Veraguas se niega a jugar vs Chiriquí en protesta por sanciones

Ante la última audiencia, donde injustamente tienen detenido solo a un pelotero de Veraguas, "la fiscalía no ha actuado en igualdad de condiciones con los dos peloteros que provocaron la suspensión del juego entre Veraguas y Los Santos en el Béisbol Mayor 2026 con la trifulca en las gradas, pelotero identificado como "ISMAEL VELAZCO con #96 y que *YEISON AUSTIN con el #25 no tenga una suspensión por parte de la Federación donde claramente golpea al señor Reina de la tercera edad", publicó la cuenta Indios C9.

Exigimos una sanción para estos peloteros, y que la policía nacional detenga a Ismael Velazco por la golpiza que le dio al señor Reina de 62 años, Papa de Adolfo y Javier Reina, exigimos "PENA MÁXIMA como dice la ley por lesiones severa a una persona de la tercera edad, en este caso padre de nuestros peloteros.

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Observamos que se está actuando con parcialidad y la federación no está interviniendo en esto, que son parte responsable por no tener la seguridad debida para este tipo de juegos.

En base a todos lo antes mencionado NO JUGAREMOS ESTA NOCHE CONTRA EL EQUIPO DE CHIRIQUI, COMO MEDIDA DE PROTESTA.

RESUELVE:

1- Sancionar con quince (15) juegos de suspensión al Director del equipo de la Provincia de Veraguas, señor Abdiel Ramos, conforme a lo establecido en el Artículo 84, acápite K del reglamento disciplinario vigente.

2- Sancionar con cuatro (4) años de suspensión al jugador Juan Aizprúa de la Provincia de Veraguas, conforme a lo establecido en el Artículo 84, acápite I.

3- Sancionar con cuatro (4) juegos de suspensión a los jugadores de la Provincia de Veraguas:

Erick Mordock

Jonathan Amaya

Dixon González

Javier Reyna

y de la Provincia de Los Santos:

Ismael Velasco

Yeison Austin

FUENTE: INDIOS C9