Final Béisbol Mayor 2023: "Veo una serie muy pareja", dijo Carlos Muñoz

El ex Grandes Ligas no está al 100% porque tiene un dolor en el centro de la mano que el doctor Mikel Franco lo verá para ver que tiene y Los Santos no lo va a arriesgar en los primeros partidos porque aún está joven.

"Trompito" Muñoz fue refuerzo del equipo colonense en el 2002 y casualmente mantiene una buena relación con Hipólito Ortiz y Cristóbal López, mánager y coach de pitcheo del actual equipo de Colón.

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1651303033228099602 La rotación santeña



Carlos Muñoz deja claro los abridores que tendrá disponible para la serie Final del Béisbol Mayor 2023.#BeisRPC pic.twitter.com/EDBmknoJxS — Deportes RPC (@deportes_rpc) April 26, 2023

Respeto al rival

El mánager santeño también destacó que la tropa de Colón maneja bien todas las facetas del juego y no será un rival fácil en la gran final de la pelota nacional que inicia este jueves 27 de abril.

"La verdad veo una serie muy pareja, un equipo de Colón muy completo en todas las líneas, un infield muy rápido, corren bien las bases, son jugadores chocadores y también tienen abridores fuertes". finalizó.