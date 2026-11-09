Ariel Jurado brilla en la conquista del Samsung Lions en el béisbol de Corea del Sur

Los Samsung Lions se proclamaron campeones de la Serie de Corea 2026 , luego de superar 4-1 a los KT Wiz en la serie por el título de la Organización Coreana de Béisbol (KBO), con una destacada participación del lanzador panameño Ariel Jurado , quien fue una de las principales figuras del equipo durante su camino hacia el campeonato.

El conjunto de Samsung conquistó su novena corona en la historia del béisbol surcoreano y puso fin a una sequía de 12 años sin levantar el trofeo, después de imponerse por 12-1 en el quinto encuentro de la final, disputado el domingo 8 de noviembre en el Daegu Samsung Lions Park.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Los números de Ariel Jurado en la temporada regular 2026

Jurado fue uno de los principales integrantes de la rotación abridora de los Samsung Lions, terminando la campaña regular con 9 victorias y 3 derrotas, efectividad de 3.54 y 98 ponches en 150 entradas lanzadas.

El panameño realizó 24 aperturas, permitió 157 imparables y concedió solamente 31 bases por bolas, consolidándose como uno de los brazos más confiables del equipo.

Ariel Jurado brilló en los playoffs y fue elegido MVP

La mejor versión del serpentinero panameño apareció en la postemporada, especialmente en la serie de playoffs frente a los KIA Tigers.

Jurado consiguió dos victorias en dos aperturas, con efectividad de 1.32 en 13.2 entradas de trabajo, números que le permitieron ser reconocido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la serie.

En el segundo partido, disputado el 27 de octubre, trabajó 6.2 episodios, permitió cinco imparables y dos carreras, además de registrar tres ponches.

Posteriormente, el 1 de noviembre, volvió a lucirse en el quinto y decisivo encuentro, lanzando siete entradas en las que permitió cinco hits y una carrera sucia, contribuyendo a la victoria de Samsung por 6-1 que aseguró su clasificación a la gran final.

Actuación decisiva de Ariel Jurado en la Serie de Corea

El lanzador panameño mantuvo su extraordinario nivel en la Korean Series frente a los KT Wiz, particularmente en el tercer compromiso, celebrado el 6 de noviembre.

En aquella presentación, Jurado lanzó siete entradas, permitió seis imparables, una sola carrera, no otorgó bases por bolas y recetó seis ponches, liderando la victoria de los Samsung Lions por 5-1.

Su actuación fue fundamental para que Samsung tomara ventaja de 2-1 en la serie y posteriormente consiguiera dos triunfos consecutivos para conquistar el campeonato.

En total, Jurado terminó sus tres aperturas de la postemporada con marca perfecta de 3-0, efectividad de 1.31 y 20.2 entradas lanzadas, consolidándose como una de las grandes figuras del equipo campeón.