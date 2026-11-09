LPF: Partidos para la jornada 16 del Apertura 2026

Repasa los partidos que hay para la última jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
Partidos para la J16 de la LPF
Viernes 13 de noviembre
- Tauro FC vs Alianza FC en el Estadio Armando Dely Valvés a las 8:30 P.M.
- Sporting San Miguelito vs Árabe Unido en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.
- UMECIT FC vs CD Plaza Amador en el Yappy Park a las 8:30 P.M.
Sábado 14 de noviembre
- San Francisco vs Veraguas United en el Estadio Armando Dely Valdés a las 4:00 P.M.
- CD Universitario vs Herrera FC en el Estadio Universidad Latina a las 4:00 P.M. por la señal de RPC.
- Unión Coclé vs CAI en el Estadio Virgilio Tejeira a las 4:00 P.M.