LPF: Partidos para la jornada 16 del Apertura 2026

Repasa los partidos que hay para la última jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

Se juega este viernes y sábado la última jornada. Primero el 13 de noviembre, los equipos de la Conferencia Este con Tauro FC ante el Alianza FC. Sporting San Miguelito ante Deportivo Árabe Unido y el UMECIT FC vs CD Plaza Amador. Al día siguiente en la Conferencia Oeste, San Francisco vs Veraguas United, CD Universitario recibe al Herrera FC y el CAI visita al Unión Coclé.