LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  9 de noviembre de 2026 - 07:52

LPF: Partidos para la jornada 16 del Apertura 2026

Repasa los partidos que hay para la última jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

LPF: Partidos para la jornada 16 del Apertura 2026
LPF: Partidos para la jornada 16 del Apertura 2026FOTO / LPF

Repasa los partidos que hay para la última jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Se juega este viernes y sábado la última jornada. Primero el 13 de noviembre, los equipos de la Conferencia Este con Tauro FC ante el Alianza FC. Sporting San Miguelito ante Deportivo Árabe Unido y el UMECIT FC vs CD Plaza Amador. Al día siguiente en la Conferencia Oeste, San Francisco vs Veraguas United, CD Universitario recibe al Herrera FC y el CAI visita al Unión Coclé.

Partidos para la J16 de la LPF

Viernes 13 de noviembre

  • Tauro FC vs Alianza FC en el Estadio Armando Dely Valvés a las 8:30 P.M.
  • Sporting San Miguelito vs Árabe Unido en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.
  • UMECIT FC vs CD Plaza Amador en el Yappy Park a las 8:30 P.M.

Sábado 14 de noviembre

  • San Francisco vs Veraguas United en el Estadio Armando Dely Valdés a las 4:00 P.M.
  • CD Universitario vs Herrera FC en el Estadio Universidad Latina a las 4:00 P.M. por la señal de RPC.
  • Unión Coclé vs CAI en el Estadio Virgilio Tejeira a las 4:00 P.M.
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