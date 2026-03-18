Béisbol Mayor 2026: Los Santos le gana a Metro y consiguen segundo triunfo

Los Santos logró su segundo triunfo en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 Copa Cerveza Atlas luego de ganarle 3-2 a Panamá Metro en el estadio Kenny Serracín.

Panamá Metro tomó ventaja en el juego con la carrera anotada de Luis Rivera en la parte alta del primer episodio, pero el partido se empató en la baja del sexto cuando Kevin Ballesteros conectó un doble.

Ramiro Rodríguez anotó la segunda y la tercera fue de caballito, cuándo los santeños tenían las bases llenas.

En la alta del séptimo, Panamá Metro respondió con un elevado de sacrificio de Mckenzie para que Aparicio anotara la segunda para ellos y trataban de acercarse en la pizarra.

Bocas consigue segundo triunfo en el Béisbol Mayor 2026

Bocas del Toro consiguió el triunfo 3-0 ante Panamá Este en el estadio Calvin Byron con gran trabajo en la lomita de Pedro Torres que lanzó 7.0 episodios, permitió 8 imparables y ponchó a 6.

Melvin Novoa se fue de 3-1 con una anotada, Carlos Sánchez de 3-1 con una empujada y anotada. Eduards Tolo se encargó también de empujar una rayita para Bocas del Toro y dejarlo con marco 2-3.

Occidente sigue sin ver la victoria

La Leña Roja de Coclé venció 3-1 a Chiriquí Occidente en las Glorias Deportivas Baruenses y suma su tercera victoria del torneo, mientras que los locales siguen en una mala racha.

La victoria se le acreditó a Rafael Rodríguez que lanzó 3.0 episodios, donde permitió 2 imparables y ponchó a 1, luego que Fidencio Flores se fuera sin decisión.

Jorge García se fue de 3-1 con 1 anotada, Luis Madrid de 3-1, con 1 empujada.

Por otro lado, en el Kenny Serracín, la novena de Chiriquí le ganó 8-7 a Panamá Oeste en un duelo de dos equipos con buen promedio y que fue muy interesante

El MVP fue Erasmo Caballero que se fue de 3-1 con 1 anotada y 4 empujadas, además, Jhony Santos destacó en la ofensiva chiricana de 4-2, con 1 anotada y Luis Jordan de 3-2 con 2 empujadas.

Colón también se fue con una victoria esta noche en episodios extras luego de ganarle 4-3 a Herrera con un buen trabajo en el montículo de Zahir Zuñiga que se apuntó la victoria en 4.0 episodios y el salvado.