Cal Raleigh responde a las críticas por rechazar saludo de Randy Arozarena

Si había algún drama gestándose entre Cal Raleigh y Randy Arozarena en el Clásico Mundial 2026 , el segundo lugar en las votaciones al Premio JMV de la Liga Americana del año pasado tomó medidas para apagarlo la tarde del martes.

El tema de conversación la mañana del martes en el complejo de Entrenamientos Primaverales de los Marineros de Seattle fue el intercambio entre los dos compañeros de Seattle que están participando en el torneo internacional.

Eso, y la posterior entrevista que Arozarena dio en español con el periodista mexicano Luis Gilbert, en la que ofreció comentarios contundentes, después de que Raleigh se negara a estrecharle la mano durante la victoria de 5-3 de Estados Unidos contra su similar de México en Houston.

No es un tema serio para Cal Raleigh

“No hay ningún problema”, aseguró Raleigh a los reporteros el martes. “Quiero mucho a Randy. Como dije, cuando estamos de regreso en Seattle, es mi hermano. Es familia. … Tengo una responsabilidad con mis compañeros y con el país de estar enfocado y concentrado. Y como dije, no hay daño ni mala sangre. No hay nada detrás de esto. No importa quién esté del otro lado.

“Odio que esto se haya vuelto un tema. De verdad no creo que sea algo grande, una gran historia. No debería ser un tema. Quiero mucho a Randy. Tengo todo el respeto por él y por la selección de México. … Las emociones están a tope. No hay ningún problema aquí. Como dije, para mí no hay historia. No lo estoy tomando como algo grande, y no creo que él tampoco”.

Cabe señalar que no está claro si los comentarios de Arozarena fueron serios o sarcásticos.

La selección de Estados Unidos intentará mejorar a 4-0 en el Grupo B la noche del martes cuando enfrente al Equipo de Italia (2-0) a las 9 p.m. ET (6 p.m. PT).

México (2-1) cerrará su participación en el Grupo B con un juego crucial contra Italia el miércoles a las 7 p.m. ET (4 p.m. PT).

FUENTE: MLB