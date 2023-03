Clásico Mundial 2023: Canadá controla su propio destino con triunfo ante Colombia

Team Canada moves to 2-1 in Pool C play! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/YNMjFe1GUm

La juventud ha estado sirviendo bien a los canadienses durante su paso por Phoenix. Ocho jugadores en la lista se ubican entre los 30 mejores prospectos de MLB Pipeline para sus respectivas organizaciones, con mucho, la mayor cantidad de cualquier equipo en el Clásico 2023.

Bo Naylor (el prospecto No. 4 de los Guardianes, el No. 64 en general) abrió el marcador con un sencillo productor en el cuarto, antes de que Owen Caissie (el prospecto No. 13 de los Cachorros) cortara una carrera en el campo opuesto en el octavo. La guinda del pastel vino del prospecto No. 14 de los Azulejos, Otto López, quien golpeó una bola colgante para un jonrón de tres carreras entre el jardín izquierdo y central en el noveno para sellar la victoria.

Canadá pudo reconstruir la ofensiva suficiente a pesar de dejar 12 corredores en base y perder al All-Star Freddie Freeman temprano con lo que se consideró una "lesión en la parte inferior del cuerpo". A pesar de la derrota, Colombia aún tiene camino a los cuartos de final. Terminarán el juego del Grupo C contra el Equipo de EE. UU. (2-1) el miércoles a las 10 p.m. ET en FS1, necesitando una victoria y potencialmente alguna ayuda de otra parte del grupo. Canadá se encuentra con México a las 3 p.m. el miércoles en FS2, a una victoria de ganar un boleto a Miami.

FUENTE: MLB