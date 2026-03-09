Clásico Mundial 2026: ¿Cuáles son los criterios de desempate?

El Clásico Mundial 2026 se celebra en Japón, Houston, Miami y Puerto Rico , donde las 20 mejores selecciones compiten en cuatro grupos de cinco equipos.

Los dos mejores de cada grupo avanzan a los cuartos de final, que se jugarán el viernes 13 y sábado 14 de marzo de 2026 en Houston y Miami.

En el grupo C, Corea del Sur se quedó con el desempate por delante de Australia y China Taipéi.

Procedimientos de juego de grupo y desempate - Clásico Mundial 2026

Primera Ronda: En la Primera Ronda, los equipos de cada grupo se clasificarán según su porcentaje de victorias. Los dos equipos con el mayor porcentaje de victorias avanzarán a la Ronda de Cuartos de Final. Si al final de la primera ronda del torneo, los equipos de un grupo empatan con el mismo porcentaje de victorias, el empate se resolverá según el siguiente orden de prioridad:

El equipo que haya ganado los partidos entre los equipos empatados ocupará la posición más alta. Si tres o más equipos empatan y uno de ellos gana sus partidos contra todos los demás, ocupará la posición más alta. De igual manera, si uno de los equipos empatados pierde sus partidos contra todos los demás, ocupará la posición más baja.

Los equipos empatados se clasificarán en la clasificación de acuerdo con el cociente más bajo de la menor cantidad de carreras permitidas dividido por el número de outs defensivos registrados en los juegos de esa ronda entre los equipos empatados.

Los equipos empatados se clasificarán en la clasificación de acuerdo con el cociente más bajo de la menor cantidad de carreras limpias permitidas dividido por el número de outs defensivos registrados en los juegos de esa ronda entre los equipos empatados.

Los equipos empatados se clasificarán en la clasificación de acuerdo con el promedio de bateo más alto en los juegos de esa ronda entre los equipos empatados.

La clasificación se determinará mediante sorteo, realizado por WBCI.

FUENTE: MLB