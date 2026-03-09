Clásico Mundial Béisbol -  9 de marzo de 2026 - 13:03

Clásico Mundial 2026: Paolo Espino se despide del béisbol con gran actuación monticular

El veterano derecho Paolo Espino tuvo una destacada actuación en su última salida del Clásico Mundial 2026.

FOTO: FEDEBEIS

El lanzador derecho Paolo Espino puso punto y final a su carrera como beisbolista, después de abrirle a Colombia en la cuarta jornada del Clásico Mundial 2026.

La selección de Béisbol de Panamá le dio la responsabilidad de subir al montículo en un compromiso importante, donde los nuestros necesitaban ganar para asegurar la clasificación al próximo Clásico y buscar un desempate en el grupo A de la actual edición.

El lanzador del Año del campeonato otoño-invernal de 2023-2024 de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (LIDOM), lanzó en un Clásico 20 años después tras estar presente en la primera edición (2006).

Trabajo de Paolo Espino vs Colombia - Clásico Mundial 2026

El derecho de 39 años trabajó 4.1 episodios de 1 imparable, 1 base por bolas y 4 ponches en el Hiram Bithorn Stadium, ubicado en San Juan, Puerto Rico.

Espino, ex Grandes Ligas que actuó en MLB con los Cerveceros de Milwaukee, Rangers de Texas, Nacionales de Washington y Azulejos de Toronto, realizó 59 pitcheos (43 strikes).

En esta nota:
