Clásico Mundial 2026: Grand Slam de Shohei Ohtani lidera triunfo de Japón ante Taipéi

El viernes por la noche, en la victoria de los Samuráis de Japón por 13-0 (abultamiento) , contra China Taipéi en el Clásico Mundial 2026 , Shohei Ohtani hizo honor a su reputación. No tardó mucho: en su primer turno al bate, le hizo swing al primer lanzamiento, conectándolo por la línea del jardín derecho para un doblete con una velocidad de salida de 117.1 mph antes de quedar varado en tercera base.

Así que, la siguiente vez que llegó al plato, se encargó de todo. Con las bases llenas, Ohtani abanicó la curva 2-1 del abridor de China Taipéi, Hao-Chun Cheng, y la depositó rápidamente en las gradas del jardín derecho para iniciar una entrada de 10 carreras: la mayor cantidad de carreras anotadas en una sola entrada en la historia del torneo.

Triunfo histórico de Japón - Clásico Mundial 2026

Ohtani volvió a batear en el segundo y conectó un sencillo productor, lo que le dio cinco carreras impulsadas en la entrada, la mayor cantidad en una entrada en la historia del WBC.

Al pasar por la tercera base, Ohtani mostró la nueva celebración del equipo nacional, en la que se bate matcha. Similar a la celebración del molinillo de pimienta de 2023, creada por Lars Nootbaar, la celebración de este año fue iniciada por el lanzador Koki Kitayama. Ohtani explicó que algunos de los jugadores más jóvenes estaban nerviosos al acercarse a los jugadores más veteranos, así que eligió a Kitayama, más introvertido, para animar el ambiente.

Si Ohtani y Samurai Japan mantienen este nivel, no solo llegarán a los cuartos de final en Miami, sino que también podrían llevarse su cuarto campeonato del Clásico Mundial de Béisbol.

FUENTE: MLB