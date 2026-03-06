Paolo Espino anuncia su retiro del Béisbol luego del Clásico Mundial 2026

El diestro Paolo Espino anunció su retiro del béisbol luego de la participación con la novena de Panamá en el Clásico Mundial 2026.

"Me siento muy bien, creo que la preparación ha sido muy buena, el equipo está bastante unido, muy buena vibra, tenemos un equipo bueno para competir y Dios mediante avanzar a la siguiente fase", expresó Espino.

El diestro de 39 años añadió: "Nunca se me olvidará, yo con 19 años tuve la oportunidad de estar aquí en este mismo estadio, compartir con quienes en ese tiempo se llamaban los veteranos, tuve la oportunidad de jugar con Carlos Lee, con Olmedo Saenz, Eirnar Díaz con Fernando Seguignol que en ese tiempo eran las personas ídolos, los que yo quisiera ver, con los que yo quisiera jugar y ahora estamos 20 años después intentando hacer esa fase y esto para los jóvenes".

Anuncio del retiro de Paolo Espino

Espino, quien lanzó en el clásico 2006 expresó: "Finalmente anuncié algo que tenía pensado hacer, no quería hacerlo público hasta hablar con mis compañeros, ellos merecían saberlo antes y sí, anuncié que después de este Clásico Mundial estaré retirándome del béisbol como pelotero activo.