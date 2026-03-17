Clásico Mundial 2026: Line-ups de Venezuela y Estados Unidos para la gran final

Venezuela se mide este martes a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial 2026 (7:00 pm por RPC), misma selección que los eliminó con una remontada en el octavo inning del juego de cuartos de final de la edición pasada, con un grand slam de Trea Turner que aún persigue a los fans venezolanos.
Venezuela acudirá a Eduardo Rodríguez como su abridor -- un brazo experimentado, aunque ha enfrentado obstáculos en sus últimos dos años. En gran parte debido a un descenso en su tasa de ponches, E-Rod lleva efectividad por encima de 5 desde que se integró a los Diamondbacks antes de la campaña del 2024, y en este torneo fue castigado con dos cuadrangulares de esa profunda alineación de la República Dominicana en 2.2 innings.
Line-ups de Venezuela - Clásico Mundial 2026
- Ronald Acuña Jr RF
- Maikel García 3B
- Luis Arráez 1B
- Eugenio Suárez DH
- Gleyber Torres 2B
- Ezequiel Tovar SS
- Wilyer Abreu LF
- Salvador Pérez R
- Jackson Chourio CF
Abridor: Eduardo Rodríguez
Line-up de Estados Unidos
- Bobby Witt Jr. SS
- Bryce Harper 1B
- Aaron Judge RF
- Kyle Schwarber DH
- Alex Bregman 3B
- Roman Anthony LF
- Will Smith R
- Brice Turang 2B
- Byron Buxton CF
Abridor: Nolan Mclean
FUENTE: MLB