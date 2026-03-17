Clásico Mundial 2026: Line-ups de Venezuela y Estados Unidos para la gran final FOTO: MLB

Venezuela se mide este martes a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial 2026 (7:00 pm por RPC), misma selección que los eliminó con una remontada en el octavo inning del juego de cuartos de final de la edición pasada, con un grand slam de Trea Turner que aún persigue a los fans venezolanos.

image Nolan McLean, abridor de los estadounidenses, viene de una recta final bien promisoria con los Mets en el 2025, en la que tuvo marca de 5-1, efectividad de 2.06 y tasa de ponches del 30.3%. Que le toque iniciar una final por los Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol es un gran honor, por supuesto.

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