NBA: Nikola Topić de los Thunder es diagnosticado con cáncer testicular

El base del Oklahoma City Thunder de la NBA , Nikola Topic, ha sido diagnosticado con cáncer testicular y está recibiendo quimioterapia, según informó Sam Presti, gerente general del equipo.

Topic se sometió a una intervención testicular a principios de mes . Los Thunder dijeron entonces que estaría de baja al menos cuatro semanas.

Presti afirmó que los médicos son “sumamente optimistas” sobre su pronóstico a largo plazo. Añadió que Topic ha estado haciendo ejercicio durante todo el proceso y que no quería que se revelara el diagnóstico hasta después de comenzar el tratamiento.

“Tiene todas las herramientas que se le pueden pedir a alguien para afrontar y superar la situación”, dijo Presti.

Joven Thunder fuera de acciones de la NBA

El jugador de 20 años de edad, seleccionado en la primera ronda del draft de 2024, se perdió toda la temporada 2024-25 mientras se recuperaba de una rotura del ligamento cruzado anterior. Participó en la Liga de Verano este año y fue titular en un partido de pretemporada contra Charlotte, anotando 10 puntos y repartiendo siete asistencias en la victoria de Oklahoma City por 135-114.

Se esperaba que Nikola Topic fuera una incorporación importante para un equipo que, por lo demás, cambió muy poco después de ganar el título de la NBA la temporada pasada.

FUENTE: NBA