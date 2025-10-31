LPF: Veraguas United remonta al CD Universitario con gol de Amable Pinzón

El Veraguas United superó (2-1) en una gran remontada al CD Universitario, en duelo por la jornada 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

La visita se encargó de abrir el marcador en los primeros minutos del partido, luego de una contra guiada por Uziel Maltez, que asistió al joven Ariel Betegón, que definió de buena forma con su pierna derecha para poner el primero del partido (6').

Los locales respondieron sobre el minuto 38' con gol desde el punto penal de Carlos Rivera para luego irse al descanso con un empate en el marcador.

Remontada veragüense en la J15 de la LPF

En el segundo tiempo desde el Estadio Aristocles "Toco" Castillo ambos oncenos lo intentaron, pero fue el Veraguas United quien logró anotar para completar la remontada.

Al minuto 90+2' un coclesano al servicio de los de Veraguas fue el encargado de poner el 2-1, Amable Pinzón que ingresó de cambio, con definición de pierna derecha a pase de Isidoro Hinestroza para hacerse con los 3 puntos y llegar a 18.

Con este resultado, los dirigidos por el DT Gonzalo Soto continúan en la lucha por la clasificación en la Conferencia del Oeste de la LPF.

Otros resultados

En otros resultados en la Conferencia del Oeste, el Atlético Nacional ganó 1-0 a Herrera FC y en el Derbi CAI y San Francisco empataron sin goles, en duelos que se jugaron simultáneamente.