Copa Mundial de Béisbol U18: Panamá se despide con el sexto lugar

Panamá cayó ante Corea del Sur en el último partido de la Súper Ronda de la Copa Mundial de Béisbol U18.

Foto: Fedebeis

La selección de béisbol de Panamá cerró su participación en la Copa Mundial de Béisbol U18 tras caer ante Corea del Sur por pizarra de 9-0 en Súper Ronda y pone fin a su recorrido de 8 partidos donde tuvo marca de 2 ganados y 6 derrotas, ocupando la sexta casilla general del certamen que se disputa en Okinawa, Japón.

Los coreanos atacaron temprano el pitcheo panameño, fabricando 7 carreras en el primer episodio ante los pitcheos de Héctor Aguilar y Alberto Gómez.

Carlos Guerrero pudo detener ese ataque, lanzando 4.1 episodios sin permirtir carreras ni imparables con 5 ponches recetados.

Aníbal Sánchez de 1-1, Yadier Fuentes de 2-1 con una base por bolas y Juan Rujano de 3-1, fueron los mejores con el madero.

Resultados de Panamá en la Súper Ronda - Copa Mundial de Béisbol U18

  • Puerto Rico 3-1 Panamá
  • Panamá 5-6 Japón
  • Panamá 0-9 Corea del Sur

Panamá terminó tercero en el grupo B con 2-3 en la ronda de apertura y la Súper Ronda la inició con récord de 0-2.

