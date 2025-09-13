Copa Mundial de Béisbol U18: Panamá se despide con el sexto lugar

La selección de béisbol de Panamá cerró su participación en la Copa Mundial de Béisbol U18 tras caer ante Corea del Sur por pizarra de 9-0 en Súper Ronda y pone fin a su recorrido de 8 partidos donde tuvo marca de 2 ganados y 6 derrotas, ocupando la sexta casilla general del certamen que se disputa en Okinawa, Japón.

Los coreanos atacaron temprano el pitcheo panameño, fabricando 7 carreras en el primer episodio ante los pitcheos de Héctor Aguilar y Alberto Gómez.

Carlos Guerrero pudo detener ese ataque, lanzando 4.1 episodios sin permirtir carreras ni imparables con 5 ponches recetados.

Aníbal Sánchez de 1-1, Yadier Fuentes de 2-1 con una base por bolas y Juan Rujano de 3-1, fueron los mejores con el madero.

Resultados de Panamá en la Súper Ronda - Copa Mundial de Béisbol U18

Puerto Rico 3-1 Panamá

Panamá 5-6 Japón

Panamá 0-9 Corea del Sur

Panamá terminó tercero en el grupo B con 2-3 en la ronda de apertura y la Súper Ronda la inició con récord de 0-2.