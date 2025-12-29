Damaso Espino da detalles de la preparación de Panamá para el Clásico Mundial 2026

El Gerente General de la selección de Panamá Damaso Espino conversó con RPC Deportes sobre los detalles del equipo para lo que será el Clásico Mundial 2026 de Béisbol.

"Ya hemos adelantado una lista de 35 jugadores, la enviamos el 3 de diciembre, de esos 35 todos confirmaron sus intenciones de querer jugar, el segundo paso fue el tema del seguro de los que juegan en las Grandes Ligas, por los permisos, los primeros días de enero estaré conversando con ellos para decirles como la situación con sus organizaciones".

Panamá tiene lista su programación, informó Damaso Espino

El equipo panameño estará jugando dos amistosos contra el equipo de los Yankees y de los Tigres de Detroit en Estados Unidos y viajarán luego a San Juan para el Clásico Mundial 2026.

"Vamos a tener campamento en Panamá a partir del 10 de febrero para los jugadores que no estén en Estados Unidos en esa época, los que juegan en Asia, México tendrán para estar preparándose. El 1 de marzo todo el equipo se une en Tampa, estaremos en el estadio de los Yankees de Nueva York, el 2 de marzo entrenamos como equipo, el 3 el juego con los Yankees, el 4 el juego con los Tigres de Detroit y en la tarde viajamos a San Juan y al día siguiente entrenamiento, para todo listo el 6 de marzo ante Cuba".