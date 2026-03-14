Enrique Bradfield Jr y el orgullo tras representar a Panamá en el Clásico Mundial 2026

El décimo mejor prospecto de los Orioles de Baltimore, Enrique Bradfield Jr, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales tras representar a la selección de Béisbol de Panamá en el Clásico Mundial 2026.
El jardinero bateó en el torneo para .273, producto de 3 imparables en 11 turnos, 1 carrera empujada, 5 ponches y 2 bases robadas.
Mensaje de Enrique Bradfield Jr - Clásico Mundial 2026
Fue un sueño hecho realidad poder llevar el nombre de Panamá en el pecho y representar a un país que es gran parte de mi herencia.
Primero, quiero darle gracias a Dios y a mi familia por siempre estar a mi lado. Gracias a cada fanático que nos apoyó; sentir esa energía cada vez que salíamos al terreno fue inolvidable.
Quiero agradecer a Dámaso Espino por darme la oportunidad de formar parte de este grupo.
A mis hermanos, gracias por recibirme con los brazos abiertos. Compartir esta experiencia con ustedes fue un honor.
Fue un orgullo enorme haber representado a Panamá.