Clásico Mundial 2026 Béisbol -  14 de marzo de 2026 - 18:38

Enrique Bradfield Jr y el orgullo tras representar a Panamá en el Clásico Mundial 2026

El prospecto Enrique Bradfield Jr colgó un mensaje en sus redes sociales, luego de jugar con Panamá en el Clásico Mundial 2026.

Enrique Bradfield Jr y el orgullo tras representar a Panamá en el Clásico Mundial 2026

Enrique Bradfield Jr y el orgullo tras representar a Panamá en el Clásico Mundial 2026

Foto: Enrique Bradfield Jr

El décimo mejor prospecto de los Orioles de Baltimore, Enrique Bradfield Jr, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales tras representar a la selección de Béisbol de Panamá en el Clásico Mundial 2026.

A sus 24 años, el de raíces panameñas vistió la camiseta nacional por su padre.

El jardinero bateó en el torneo para .273, producto de 3 imparables en 11 turnos, 1 carrera empujada, 5 ponches y 2 bases robadas.

Mensaje de Enrique Bradfield Jr - Clásico Mundial 2026

Fue un sueño hecho realidad poder llevar el nombre de Panamá en el pecho y representar a un país que es gran parte de mi herencia.

Primero, quiero darle gracias a Dios y a mi familia por siempre estar a mi lado. Gracias a cada fanático que nos apoyó; sentir esa energía cada vez que salíamos al terreno fue inolvidable.

Quiero agradecer a Dámaso Espino por darme la oportunidad de formar parte de este grupo.

A mis hermanos, gracias por recibirme con los brazos abiertos. Compartir esta experiencia con ustedes fue un honor.

Fue un orgullo enorme haber representado a Panamá.

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