Clasificatorio FIBA World Cup 2027: Argentina superó a Panamá en Buenos Aires

La selección de baloncesto de Panamá fue derrotada por Argentina 101-75 en duelo de visitante por el Clasificatorio FIBA World Cup 2027, en cara a cara que se llevó a cabo en el Estadio Obras Sanitarias de la ciudad de Buenos Aires.

Los locales fueron de menos a más para ampliar su ventaja en la pizarra, en un complicado duelo para la "Roja Sin Mangas", que venía de ganarle duelo a Cuba en la presente ventana.

La albiceleste en la duela mostraron dominio con tiros de 3 y de media distancia, ante la poca claridad en el tabloncillo por los panameños, que finalizaron la primera mitad abajo por 48-41.

Mejoró su ritmo Argentina en el Clasificatorio FIBA World Cup

El quinteto de casa mejoró y ganó el tercer cuarto cerrado por 23-17 y un último cuarto más amplio, 30-17 para el definitivo 101-75, que supone el tercer triunfo en las eliminatorias y cerrar la ventana por 3-1.

Por su parte, Panamá cerró la ventaja con marca de 1-3, con Iverson Molinar anotando 16 puntos como el destacado de la tarde por los dirigidos por Nelson Colón.