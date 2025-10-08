Blue Jays vs Yankees: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO J4 de la Serie Divisional - MLB

Blue Jays vs Yankees: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO J4 de la Serie Divisional

Los Yankees de New York lograron mantenerse con "vida" luego de ganar en casa el tercer partido de la Serie Divisional luego de vencer 9-6 a los Azulejos de Toronto.

En el primer partido de la serie, Toronto ganó 10-1 y luego en el segundo hicieron lo propio ganando 13-7, partidos donde Vladimir Guerrero Jr. ha conectado HR incluyendo el tercero pero no pudo evitar la derrota.

El panameño José Caballero pegó un imparable y se lució a la defensa en el último partido.

Aaron Boone se irá en el montículo con el novato Cam Schlittler, quien dominó por completo a los Medias Rojas el jueves pasado en el decisivo Juego 3 de la Serie del Comodín. En dicha presentación, el derecho tiró 8.0 ceros de cinco hits, 12 ponches y sin bases por bolas. Por su parte, los Azulejos irían con un "opener".

Fecha, hora y dónde ver Blue Jays vs Yankees

Fecha: Miércoles 8 de octubre

Hora: 6:00 P.M.

Lugar: Yankee Stadium

Dónde ver: EN VIVO por la señal de RPC Deportes