Blue Jays vs Yankees: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO J4 de la Serie Divisional - MLB

Los Yankees de New York lograron mantenerse con "vida" luego de ganar en casa el tercer partido de la Serie Divisional luego de vencer 9-6 a los Azulejos de Toronto.
El panameño José Caballero pegó un imparable y se lució a la defensa en el último partido.
Aaron Boone se irá en el montículo con el novato Cam Schlittler, quien dominó por completo a los Medias Rojas el jueves pasado en el decisivo Juego 3 de la Serie del Comodín. En dicha presentación, el derecho tiró 8.0 ceros de cinco hits, 12 ponches y sin bases por bolas. Por su parte, los Azulejos irían con un "opener".
Fecha, hora y dónde ver Blue Jays vs Yankees
Fecha: Miércoles 8 de octubre
Hora: 6:00 P.M.
Lugar: Yankee Stadium
Dónde ver: EN VIVO por la señal de RPC Deportes