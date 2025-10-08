MLB: José Caballero conecta su 1er hit en postemporada y Yankees siguen vivos

Los Yankees de New York de José Caballero siguen vivos en la Serie Divisional de la Liga Americana en la MLB luego de remontar para vencer 9-6 a los Blue Jays de Toronto para poner la serie 2-1.
El panameño José ingresó a defender la tercera base, tuvo un turno y conectó imparable hacia la banda contraria, lo que sería su primer hit en su carrera en postemporada. Además, cerró el partido con una gran jugada a la defensiva lanzándose y tirando a la perfección a la primera base ante un batazo de Guerrero Jr.
Ahora los Yankees van al cuarto partido con Cam Schlittler en busca de extender la serie a un quinto partido.