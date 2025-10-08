MLB: José Caballero conecta su 1er hit en postemporada y Yankees siguen vivos

Los Yankees de New York de José Caballero siguen vivos en la Serie Divisional de la Liga Americana en la MLB luego de remontar para vencer 9-6 a los Blue Jays de Toronto para poner la serie 2-1.

Los del Bronx perdiendo 6-1 en el tercer episodio, con una nueva muestra del poder de Vladimir Guerrero Jr. que sacudió otro HR. En la cuarta entrada, con el partido 6-3, Aaron Judge conectó un HR de tres carreras para igualar las acciones ante un lanzamiento de 99.7 millas por hora. Una entrada después, Jazz Chisholm Jr. con un cuadrangular solitario, terminó la remontada.

El panameño José ingresó a defender la tercera base, tuvo un turno y conectó imparable hacia la banda contraria, lo que sería su primer hit en su carrera en postemporada. Además, cerró el partido con una gran jugada a la defensiva lanzándose y tirando a la perfección a la primera base ante un batazo de Guerrero Jr.

Ahora los Yankees van al cuarto partido con Cam Schlittler en busca de extender la serie a un quinto partido.