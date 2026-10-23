Roberto Kelly habla sobre el talento de Leonardo Bernal y el futuro de Edmundo Sosa

Roberto Kelly , exjugador de las Grandes Ligas y reciente campeón de la Serie del Rey con los Toros de Tijuana, compartió su opinión sobre el futuro de dos peloteros panameños: Edmundo Sosa, quien se prepara para ingresar a la agencia libre, y Leonardo Bernal, receptor que debutó con los Cardenales de San Luis durante la temporada 2026 de la MLB.

Sobre Edmundo Sosa, jugador de 30 años que ha militado durante las últimas cinco temporadas con los Phillies de Filadelfia, después de debutar en las Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis en 2018, Kelly destacó su disciplina y compromiso con el béisbol.

"Edmundo se ha demostrado a través de los años. Es un pelotero bastante disciplinado y entregado, por lo que espero que en la agencia libre llegue a un equipo donde pueda seguir participando y pueda sacar un buen contrato", expresó Kelly.

El ex Grandes Ligas también resaltó la dedicación de Sosa durante sus visitas a Panamá, donde continúa preparándose físicamente para mantenerse al máximo nivel.

"Cuando viene a Panamá entrena fuerte y son las cosas que deben hacer los peloteros para mantenerse en las Grandes Ligas", agregó.

El consejo de Roberto Kelly para Leonardo Bernal

Kelly también se refirió al receptor coclesano Leonardo Bernal, de 22 años, quien hizo su debut en las Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis durante la temporada 2026 y actualmente participa con las Estrellas Orientales en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

El experimentado exjugador destacó el talento del joven receptor, pero le recordó que alcanzar las Grandes Ligas es apenas el comienzo de una carrera que exige constancia, sacrificio y disciplina.

"Tiene mucho talento. Creo que debe aprender que no es llegar sino mantenerse. Ahora que está, debe trabajar más fuerte para mantenerse porque son pocos los que se mantienen. Debe saber lo mucho que le costó y seguir trabajando para extender su carrera en la MLB", señaló Kelly.