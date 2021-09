"Me siento contento y daré mi 100% para dejar en alto a Panamá", recalcó el Coclesano Melitón Reyes, lanzador abridor de Panamá U23

El oriundo del barrio San José del Coco en Aguadulce habló para RPCTV.COM sobre la preparación que tuvo el cuerpo de lanzadores para llegar en las óptimas condiciones a disputar esta importante competición en la que buscarán dejar en alto el nombre de Panamá.

“La preparación del cuerpo de lanzadores fue bastante buena, fuerte en la parte física. El profesor Rafael Medina trabajó lo que es el pitcheo, sobre el comando de las esquinas y de atacar siempre a los bateadores”, señaló el lanzador derecho panameño.

Melitón Reyes también señaló la importancia que es contar con un coach de pitcheo con experiencia en Las Grandes Ligas, como lo es Rafael Medina, quien en su momento vistió la camiseta de los Marlins de Florida en la MLB.

“El profesor Rafael Medina un ex Grandes Ligas y que también ha jugado mundiales nos ha ayudado mucho con los pitcheos, con nuestros lanzamientos secundarios y es muy importante contar con su vasta experiencia.”

“El profe Girón y Rafael Medina ya hablaron conmigo en los últimos días y me dijeron que voy a estar en la parte de los abridores. Me siento contento la verdad y confiado de que voy hacer un buen trabajo, de igual manera yo voy a estar activo en el bullpen por si me necesitan, porque es un torneo corto y no podemos guardar lanzadores para el mañana.”

El Coclesano Melitón Reyes enfatizó que dará su 100% como siempre lo ha hecho, para dejar en alto a Panamá en este torneo mundial en el que también se pueden abrir muchas puertas para los peloteros.

“De mi parte buscaré dejar en alto el país y traer esa medalla de oro. Y que mi familia se sienta orgullosa, mi mamá, mi papá y vamos hacia adelante a tratar de hacer el mejor trabajo posible”, recalcó Reyes.

La selección U23 también cuenta con Julio Goff, que juega con la organización de los Angelinos de los Ángeles y Teidín Frías, lanzador izquierdo que viene de jugar en el béisbol universitario en Estados Unidos, como parte del cuerpo de abridores escogidos por el cuerpo técnico para hacerse dueños de la lomita el mundial U23 en Sonora, México.

Panamá debuta el jueves ante Colombia. Los nuestros se encuentran en el grupo B también con Corea del Sur, Holanda, Nicaragua y Vanezuela.