Panamá vs Costa Rica: Fecha, hora y dónde ver en Premundial de Béisbol U23 Foto: Scarlett Feniba

Los canaleros tienen marca de 1-2 y vienen de vencer 7-0 a Curazao con un no hit no run combinado. En la segunda fecha cayeron por abultamiento de carreras ante Venezuela, en un choque donde no existió bateo oportuno y los errores mentales en el terreno de juego fueron fundamentales para caer de una manera contundente.