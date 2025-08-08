Pequeñas Ligas de Antón: ¿Cuándo juega la final internacional en la Serie Mundial Junior?

Las Pequeñas Ligas de Antón, representantes de Latinoamérica, se enfrentarán a Asia Pacific- China Taipéi (Chung Shan Junior) en la final internacional de la Serie Mundial Junior, en Taylor, Michigan.
La tropa dirigida por Francisco Gonzálezse ganó el derecho de jugar esta Serie Mundial, luego de conquistar la Serie Latinoamericana Pre-intermedia (13-14 años), terminando el torneo con marca de 5-0 y llevándose el título de campeón, tras superar 8-1 a República en la gran final disputada en Guatemala.
¿Cuándo juegan las Pequeñas Ligas de Antón en la final de la Serie Mundial Junior 2025?
La novena coclesana saltará al diamante este sábado 9 de agosto desde las 2:00 p.m., para enfrentar a Asia Pacific.