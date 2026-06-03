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FÚTBOL Mundial 2026 -  3 de junio de 2026 - 09:57

Mundial 2026: Convocados de Noruega para la cita mundialista

La Selección de Noruega ya tiene a los 26 jugadores que disputarán el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

Mundial 2026: Convocados de Noruega para la cita mundialista

Mundial 2026: Convocados de Noruega para la cita mundialista

FOTO: FIFA

La Selección de Noruega ha anunciado su plantilla de 26 jugadores para la Copa Mundial 2026 de la FIFA. El equipo de Stale Solbakken regresa al torneo por primera vez desde Francia 1998 y cuenta con un elenco de grandes estrellas europeas que se enfrentarán a Francia, Irak y Senegal en el grupo I.

Como era de esperar, la superestrella del Manchester City, Erling Haaland, y el talentoso centrocampista del Arsenal, Martin Odegaard, encabezan la lista. Junto al imponente Haaland, en la delantera estará el goleador del Atlético de Madrid, Alexander Sorloth. El destacado extremo Antonio Nusa y el gran asistente Julian Ryerson también aportan potencia a un ataque que buscará poner en aprietos a sus rivales.

Convocados de Noruega - Mundial 2026

Porteros

  • Orjan Haskjold Nyland
  • Egil Selvik
  • Sander Tangvik

Defensores

  • Kristoffer Vassbakk Ajer
  • Fredrik Bjorkan
  • Henrik Falchener
  • Sondre Langas
  • Torbjorn Heggem
  • Marcus Holmgren Pedersen
  • Julian Ryerson
  • David Moller Wolfe
  • Leo Ostigard

Mediocampistas

  • Thelonious Aasgaard
  • Fredrik Aursnes
  • Patrick Berg
  • Sander Berge
  • Oscar Bobb
  • Jens Petter Hauge
  • Antonio Nusa
  • Andreas Schjelderup
  • Morten Thorsby
  • Kristian Thorstvedt
  • Martin Odegaard

Delanteros

  • Erling Haaland
  • Jorgen Strand Larsen
  • Alexander Sorloth

FUENTE: FIFA

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