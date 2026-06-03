Mundial 2026: Convocados de Noruega para la cita mundialista

La Selección de Noruega ha anunciado su plantilla de 26 jugadores para la Copa Mundial 2026 de la FIFA. El equipo de Stale Solbakken regresa al torneo por primera vez desde Francia 1998 y cuenta con un elenco de grandes estrellas europeas que se enfrentarán a Francia, Irak y Senegal en el grupo I.
Convocados de Noruega - Mundial 2026
Porteros
- Orjan Haskjold Nyland
- Egil Selvik
- Sander Tangvik
Defensores
- Kristoffer Vassbakk Ajer
- Fredrik Bjorkan
- Henrik Falchener
- Sondre Langas
- Torbjorn Heggem
- Marcus Holmgren Pedersen
- Julian Ryerson
- David Moller Wolfe
- Leo Ostigard
Mediocampistas
- Thelonious Aasgaard
- Fredrik Aursnes
- Patrick Berg
- Sander Berge
- Oscar Bobb
- Jens Petter Hauge
- Antonio Nusa
- Andreas Schjelderup
- Morten Thorsby
- Kristian Thorstvedt
- Martin Odegaard
Delanteros
- Erling Haaland
- Jorgen Strand Larsen
- Alexander Sorloth
FUENTE: FIFA