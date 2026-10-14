Premundial de Béisbol U18: Panamá presenta roster para buscar boleto al Mundial

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) hizo pública la lista oficial de los 20 jugadores que integran la Selección de Panamá U18 que nos representará en el Campeonato Panamericano (Premundial de Béisbol U18), el cual se disputará entre el 22 y 29 de octubre en República Dominicana.
Panamá, que estará bajo el mando del experimentado mánager Rodrigo Merón, quedó ubicada en el Grupo C junto a las representaciones de Colombia, Canadá y Puerto Rico.
El debut de la tropa panameña será este jueves 22 de octubre frente a Puerto Rico a las 3:00 p.m. hora de República Dominicana (2:00 p.m. hora de Panamá) en el complejo de béisbol de la IPL (International Prospect League) en territorio quisqueyano.
NÓMINA OFICIAL DE PANAMÁ PARA EL PREMUNDIAL DE BÉISBOL U18
LANZADORES:
- Abel Rodríguez
- Joel Richards
- Deyner Serna
- Yeremy De León
- Christian González
- César Berríos
- Dustin Pitti
- David Rodríguez
RECEPTORES:
- Yadier Fuentes
- Néstor Ramos
CUADRO INTERIOR:
- Winston Alonso
- Caleb Rivera
- Renso Tenas
- Daniel Méndez
JARDINEROS:
- Carlos Sánchez
- Danel Long
- Edward Delgado
- Jonathan Ramos
UTILITY:
- Xavier Waldron
- Lucas López
CUERPO TÉCNICO Y DELEGACIÓN:
- Mánager: Rodrigo Merón
- Coaches: Maruis Loupadirere, Sebastián Arroyo, Yoni Lasso, Isaías Velásquez
- Trainer: Willy Serrano
FUENTE: FEDEBEIS