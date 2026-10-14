BEISBOL Béisbol -  14 de octubre de 2026 - 10:25

Premundial de Béisbol U18: Panamá presenta roster para buscar boleto al Mundial

El mánager Rodrigo Merón reveló el roster oficial de la novena de Panamá para el Premundial de Béisbol U18.

Premundial de Béisbol U18: Panamá presenta roster para buscar boleto al Mundial

Premundial de Béisbol U18: Panamá presenta roster para buscar boleto al Mundial

Foto: Fedebeis

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) hizo pública la lista oficial de los 20 jugadores que integran la Selección de Panamá U18 que nos representará en el Campeonato Panamericano (Premundial de Béisbol U18), el cual se disputará entre el 22 y 29 de octubre en República Dominicana.

El certamen internacional reunirá a 12 naciones de América que batallarán por uno de los cuatro boletos disponibles para la Copa Mundial de Béisbol U18 de la WBSC, programada para celebrarse en China en el año 2027.

Panamá, que estará bajo el mando del experimentado mánager Rodrigo Merón, quedó ubicada en el Grupo C junto a las representaciones de Colombia, Canadá y Puerto Rico.

El debut de la tropa panameña será este jueves 22 de octubre frente a Puerto Rico a las 3:00 p.m. hora de República Dominicana (2:00 p.m. hora de Panamá) en el complejo de béisbol de la IPL (International Prospect League) en territorio quisqueyano.

NÓMINA OFICIAL DE PANAMÁ PARA EL PREMUNDIAL DE BÉISBOL U18

LANZADORES:

  • Abel Rodríguez
  • Joel Richards
  • Deyner Serna
  • Yeremy De León
  • Christian González
  • César Berríos
  • Dustin Pitti
  • David Rodríguez

RECEPTORES:

  • Yadier Fuentes
  • Néstor Ramos

CUADRO INTERIOR:

  • Winston Alonso
  • Caleb Rivera
  • Renso Tenas
  • Daniel Méndez

JARDINEROS:

  • Carlos Sánchez
  • Danel Long
  • Edward Delgado
  • Jonathan Ramos

UTILITY:

  • Xavier Waldron
  • Lucas López

CUERPO TÉCNICO Y DELEGACIÓN:

  • Mánager: Rodrigo Merón
  • Coaches: Maruis Loupadirere, Sebastián Arroyo, Yoni Lasso, Isaías Velásquez
  • Trainer: Willy Serrano

FUENTE: FEDEBEIS

En esta nota:
Seguir leyendo

Ranking Mundial de la WBSC: ¿En qué posición está Panamá?

Pandeportes renovará el Estadio Felipe Motta

Recomendadas

Últimas noticias