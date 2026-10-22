El Clásico: ¿Cómo llega el Real Madrid para enfrentar al Barcelona?

El Real Madrid, tercer lugar de LaLiga, visitará este domingo el Spotify Camp Nou en la décima jornada en busca de recortarle puntos y poder escalar a un segundo lugar que hoy tiene el Atleti por una unidad de ventaja.
¿Cómo llega el Real Madrid para el clásico?
Para este partido no contarán con Vinicius Jr que fue expulsado y suspendido 4 partidos y cumplirá el segundo, Rodrygo que continúa en recuperación. Además cuentan con las bajas de Raúl Asencio por lesión.
Sin embargo podrían aprovechar el buen momento de Yan Diomande, Kylian Mbappé y Arda Güler.