El Clásico: ¿Cómo llega el Real Madrid para enfrentar al Barcelona?

El Real Madrid , tercer lugar de LaLiga, visitará este domingo el Spotify Camp Nou en la décima jornada en busca de recortarle puntos y poder escalar a un segundo lugar que hoy tiene el Atleti por una unidad de ventaja.

El equipo de José Mourinho ha mejorado en su ofensiva en los últimos partidos, con el cambio en la media cancha y a Fede Valverde por derecha y la explosión de jugadores claves, el equipo goleó al Getafe en la jornada pasada y en Champions League remontaron un 3-1 ante la Roma y golearon al Leizipg.

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¿Cómo llega el Real Madrid para el clásico?

Para este partido no contarán con Vinicius Jr que fue expulsado y suspendido 4 partidos y cumplirá el segundo, Rodrygo que continúa en recuperación. Además cuentan con las bajas de Raúl Asencio por lesión.

Sin embargo podrían aprovechar el buen momento de Yan Diomande, Kylian Mbappé y Arda Güler.