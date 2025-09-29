Premundial de Béisbol U23 Béisbol -  29 de septiembre de 2025 - 08:08

Premundial de Béisbol U23: Fecha, hora y dónde ver Honduras vs Panamá

Repasa todos los detalles del duelo entre Honduras y Panamá en el Campeonato Premundial de Béisbol U23.

FOTO: FEDEBEIS

La Selección de Béisbol de Panamá saltará al diamante este lunes en el segundo duelo del grupo A del Campeonato Premundial de Béisbol U23, que se juega en nuestro país.

La novena dirigida por Aníbal Reluz buscará su segunda victoria del certamen, para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones y asegurar una de las tres plazas para la Copa Mundial de Béisbol 2026 en Nicaragua.

HONDURAS VS PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER PREMUNDIAL DE BÉISBOL U23

  • Fecha: Lunes, 29 de septiembre de 2025
  • Hora: 8:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Mariano Rivera
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión
