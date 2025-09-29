MLB: Definidos los duelos de la postemporada 2025

La postemporada 2025 finalmente está aquí y ya están definidos los 12 equipos clasificados, tras una campaña regular de 162 partidos en la MLB.
Equipos de la Liga Americana: Azulejos (Este), Marineros (Oeste), Guardianes (Central), Yankees de Nueva York (Comodín), Medias Rojas (Comodín), Tigres (Comodín)
Equipos de la Liga Nacional: Cerveceros (Central), Filis (Este), Dodgers (Oeste), Cachorros (Comodín), Padres (Comodín), Rojos (Comodín)
Serie de Comodín en la Liga Americana - MLB (todos los juegos en casa del mejor sembrado)
- Medias Rojas de Boston (Nro. 5) en Yankees (Nro. 4)
- Tigres (Nro. 6) en Guardianes (Nro. 3)
Serie de Comodín en la Liga Nacional (todos los juegos en casa del mejor sembrado)
- Padres (Nro. 5) en Cachorros (Nro. 4)
- Rojos (Nro. 6) en Dodgers (Nro. 3)