MLB MLB -  29 de septiembre de 2025 - 07:52

MLB: Definidos los duelos de la postemporada 2025

Conoce cómo quedó definido el esperado cuadro de la postemporada 2025 de las Grandes Ligas (MLB).

MLB: Definidos los duelos de la postemporada 2025

MLB: Definidos los duelos de la postemporada 2025

FOTO: MLB

La postemporada 2025 finalmente está aquí y ya están definidos los 12 equipos clasificados, tras una campaña regular de 162 partidos en la MLB.

CLASIFICADOS A LOS PLAYOFFS DE LA MLB 2025

Aquí está el listado completo de los equipos que disputarán la postemporada. (Los equipos están listados en el orden en que terminaron sembrados)

Equipos de la Liga Americana: Azulejos (Este), Marineros (Oeste), Guardianes (Central), Yankees de Nueva York (Comodín), Medias Rojas (Comodín), Tigres (Comodín)

Equipos de la Liga Nacional: Cerveceros (Central), Filis (Este), Dodgers (Oeste), Cachorros (Comodín), Padres (Comodín), Rojos (Comodín)

Serie de Comodín en la Liga Americana - MLB (todos los juegos en casa del mejor sembrado)

  • Medias Rojas de Boston (Nro. 5) en Yankees (Nro. 4)
  • Tigres (Nro. 6) en Guardianes (Nro. 3)

Serie de Comodín en la Liga Nacional (todos los juegos en casa del mejor sembrado)

  • Padres (Nro. 5) en Cachorros (Nro. 4)
  • Rojos (Nro. 6) en Dodgers (Nro. 3)
En esta nota:
Seguir leyendo

MLB: José Caballero lideró departamento de bases robadas e igualó a Omar Moreno

MLB: Azulejos de Toronto conquistan el Este de la Americana por primera vez desde 2015

MLB: Edmundo Sosa conecta un nuevo cuadrangular con los Phillies

Recomendadas

Últimas noticias