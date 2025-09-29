SUPERCOPA DE ESPAÑA Fútbol Internacional -  29 de septiembre de 2025 - 08:22

Supercopa de España 2026: Cruces confirmados para semifinales

La Supercopa de España 2026 tendrá choques de alto nivel en las semifinales, con un Real Madrid enfrentando al Atlético de Madrid.

Supercopa de España 2026: Cruces confirmados para semifinales

Supercopa de España 2026: Cruces confirmados para semifinales

Foto: Josep LAGO / AFP

La localidad saudí de Yeda, declarada por la Unesco como ciudad Patrimonio de la Humanidad, volverá a ejercer en 2026 como sede de la Supercopa de España.

Duelos de alto nivel en las semifinales de la Supercopa de España

FC Barcelona y Athletic Club por un lado y Atlético de Madrid y Real Madrid por el otro se verán las caras en semifinales en busca de las dos plazas que dan derecho a jugarse en la finalísima el primer gran trofeo del año en el fútbol mundial.

El orden de partidos de las semifinales se establecerá por sorteo y los tres encuentros del torneo comenzarán a las 20:00 hora peninsular española (22:00 hora local).

"Más de 60.000 espectadores llenaron el pasado mes de enero las gradas del estadio de Yeda durante el desenlace de una Supercopa que fue seguida por cientos de millones de aficionados desde sus casas, evidenciando la trascendencia planetaria de una competición que aspira a superarse en una nueva y vibrante edición con el siguiente orden de encuentros", dijo la Real Federación Española de Fútbol.

FUENTE: RFEF

En esta nota:
Seguir leyendo

Kadir Barría jugó ante Fluminense en el Maracaná

El FC Barcelona vence a la Real Sociedad y toma el liderato en LaLiga

El Arsenal consiguió épica remontada contra el Newcastle

Recomendadas

Últimas noticias