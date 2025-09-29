Supercopa de España 2026: Cruces confirmados para semifinales

La localidad saudí de Yeda, declarada por la Unesco como ciudad Patrimonio de la Humanidad, volverá a ejercer en 2026 como sede de la Supercopa de España .

FC Barcelona y Athletic Club por un lado y Atlético de Madrid y Real Madrid por el otro se verán las caras en semifinales en busca de las dos plazas que dan derecho a jugarse en la finalísima el primer gran trofeo del año en el fútbol mundial.

El orden de partidos de las semifinales se establecerá por sorteo y los tres encuentros del torneo comenzarán a las 20:00 hora peninsular española (22:00 hora local).

"Más de 60.000 espectadores llenaron el pasado mes de enero las gradas del estadio de Yeda durante el desenlace de una Supercopa que fue seguida por cientos de millones de aficionados desde sus casas, evidenciando la trascendencia planetaria de una competición que aspira a superarse en una nueva y vibrante edición con el siguiente orden de encuentros", dijo la Real Federación Española de Fútbol.

FUENTE: RFEF