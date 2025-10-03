Premundial de Béisbol U23: Panamá aseguró boleto a la final y a la Copa Mundial

La Selección de Béisbol de Panamá venció 7-2 a Cuba en el segundo cruce semifinal del Campeonato Premundial de Béisbol U23, que se disputa en territorio panameño.

Con este resultado, los panameños aseguraron su presencia en el Mundial de la categoría y también el pasaje a la final, donde enfrentarán a Puerto Rico, este sábado en el Estadio Mariano Rivera (8:00 pm).

Los dirigidos por Aníbal Reluz fabricaron una en el primero, cinco en el sexto capítulo y una más en el séptimo en las piernas de herrerano Juan Diego Alonso.

Héctor Rayo fue el mejor a la ofensiva, conectando de 3-2 con 2 carreras remolcadas, 1 anotada y 1 base por bolas.

Jorge García y una salida de calidad en el Premundial de Béisbol U23

El derecho Jorge García se acreditó la victoria, tirando los 7.0 episodios y permitiendo 7 imparables, 2 carreras (2 limpias) y recetando 8 ponches para dejar su efectividad en 1.31.

En la primera llave semifinal, Puerto Rico superó 2-0 a México y también selló su boleto a la final del certamen y una de las tres plazas a la Copa Mundial en Nicaragua 2026.